https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582180313.html
Москва продолжит помогать другим регионам в борьбе с коронавирусом
Москва продолжит помогать другим регионам в борьбе с коронавирусом
Москва продолжит помогать другим регионам России в борьбе с коронавирусом, по мере высвобождения врачей содействие усилят, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:51
2020-10-29T20:51
2020-10-29T20:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва продолжит помогать другим регионам России в борьбе с коронавирусом, по мере высвобождения врачей содействие усилят, заявил мэр Сергей Собянин."Сегодня лежит на койках около 10 тысяч человек тяжелобольных. Это огромная нагрузка на здравоохранение. Тем не менее мы проводим консультации, вебинары с другими регионами и будем усиливать эту работу. А по мере высвобождения врачей и снижения нагрузки, конечно, как и помогали весной, будем помогать другим регионам", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Весной бригады московских врачей выезжали в другие регионы, где консультировали местных врачей и помогали им в борьбе с коронавирусом. Также в регионы направляли необходимые лекарства и медицинское оборудование.С мая мультидисциплинарные бригады московских врачей посетили Северную Осетию, Ингушетию, Удмуртию, Дагестан, Забайкалье, Камчатку, Туву, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Хабаровский край, а также Владимирскую и Псковскую области. В рамках международного взаимодействия врачей направляли в Казахстана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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