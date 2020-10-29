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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582052319.html
В России обновились рекорды по заражениям и смертям от коронавируса
В России обновились рекорды по заражениям и смертям от коронавируса
Число случаев COVID-19, выявленное в России за сутки, обновило рекорд — вирус обнаружили у 17 717 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:42
2020-10-29T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число случаев COVID-19, выявленное в России за сутки, обновило рекорд — вирус обнаружили у 17 717 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.До этого наибольший прирост отмечался 26 октября — 17 347 случаев.Новых заболевших выявили во всех регионах. Больше всего их в Москве (4906, накануне было 3670), Санкт-Петербурге (758) и Московской области (514), меньше всего — в Ненецком автономном округе (18), Чечне (11) и на Чукотке (шесть). При этом у четверти инфицированных заболевание протекает без симптомов. Накануне сообщалось о 16 202 новых случаях, темп прироста за сутки составил 1,1 процента. В целом за все время с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1 581 693 человека. Число летальных исходов, подтвержденных за сутки, составило 366 — таким образом, этот показатель обновляет максимум уже третий день подряд. Общее число умерших достигло 27 301.Из больниц за сутки выписались 14 740 человек — это тоже новый рекорд. А всего выздоровел 1 186 041 человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 43,7 миллиона инфицированных, 1,16 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Аргентину, Испанию, Колумбию, Великобританию и Мексику.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/sroki-1582021829.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России обновились рекорды по заражениям и смертям от коронавируса

11:42 29.10.2020 (обновлено: 13:11 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число случаев COVID-19, выявленное в России за сутки, обновило рекорд — вирус обнаружили у 17 717 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
До этого наибольший прирост отмечался 26 октября — 17 347 случаев.
Новых заболевших выявили во всех регионах. Больше всего их в Москве (4906, накануне было 3670), Санкт-Петербурге (758) и Московской области (514), меньше всего — в Ненецком автономном округе (18), Чечне (11) и на Чукотке (шесть). При этом у четверти инфицированных заболевание протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 16 202 новых случаях, темп прироста за сутки составил 1,1 процента. В целом за все время с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1 581 693 человека.
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Число летальных исходов, подтвержденных за сутки, составило 366 — таким образом, этот показатель обновляет максимум уже третий день подряд. Общее число умерших достигло 27 301.
Из больниц за сутки выписались 14 740 человек — это тоже новый рекорд. А всего выздоровел 1 186 041 человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 43,7 миллиона инфицированных, 1,16 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Аргентину, Испанию, Колумбию, Великобританию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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