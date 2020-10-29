https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582046435.html

Назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19

Назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19

Тяжелая форма коронавируса в основном регистрируется у детей до года, половина детей переносит вирус в легкой форме, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:11

2020-10-29T11:11

2020-10-29T12:16

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тяжелая форма коронавируса в основном регистрируется у детей до года, половина детей переносит вирус в легкой форме, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."В основном инфекция протекает в легкой форме у половины заболевших, у трети — в бессимптомных формах. <…> Тяжелая и среднетяжелая форма в основном регистрируется у детей первого года жизни. У детей старше трехлетнего возраста в основном регистрируются легкие и среднетяжелые формы заболевания", — рассказал Горелов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "COVID-19 — ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук