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Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19
Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19
Сейчас нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19, большинство влияет лишь на симптомы, сообщил главный пульмонолог ФМБА... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:01
2020-10-29T16:58
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сейчас нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19, большинство влияет лишь на симптомы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов."На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2, его прогрессирование, его разрушительные действия", - рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Большинство предлагаемых противовирусных средств, как указано в сопутствующей выступлению пульмонолога презентации, "либо неэффективны, либо влияют лишь на симптомы заболевания".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19

11:01 29.10.2020 (обновлено: 16:58 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник держит в ладонях лекарственные препараты
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сейчас нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19, большинство влияет лишь на симптомы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.
"На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2, его прогрессирование, его разрушительные действия", - рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Большинство предлагаемых противовирусных средств, как указано в сопутствующей выступлению пульмонолога презентации, "либо неэффективны, либо влияют лишь на симптомы заболевания".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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