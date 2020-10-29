https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582044426.html
Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19
Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19
Сейчас нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19, большинство влияет лишь на симптомы, сообщил главный пульмонолог ФМБА... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:01
2020-10-29T11:01
2020-10-29T16:58
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сейчас нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19, большинство влияет лишь на симптомы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов."На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2, его прогрессирование, его разрушительные действия", - рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Большинство предлагаемых противовирусных средств, как указано в сопутствующей выступлению пульмонолога презентации, "либо неэффективны, либо влияют лишь на симптомы заболевания".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество