https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582044426.html

Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19

Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19

Сейчас нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19, большинство влияет лишь на симптомы, сообщил главный пульмонолог ФМБА... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:01

2020-10-29T11:01

2020-10-29T16:58

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333822_0:311:3072:2039_1400x0_80_0_0_1e351d00dd0fe09138a312ca5266e8ec.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сейчас нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19, большинство влияет лишь на симптомы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов."На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2, его прогрессирование, его разрушительные действия", - рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Большинство предлагаемых противовирусных средств, как указано в сопутствующей выступлению пульмонолога презентации, "либо неэффективны, либо влияют лишь на симптомы заболевания".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество