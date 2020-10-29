https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582039619.html

В ФМБА рассказали о двух вариантах течения коронавирусной инфекции

В ФМБА рассказали о двух вариантах течения коронавирусной инфекции

Почти 80 процентов больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:36

2020-10-29T10:36

2020-10-29T20:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Почти 80 процентов больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов."Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80 процентов больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет", — рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "COVID-19 — ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".С этим, по мнению пульмонолога, связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, "поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства"."Совсем другая ситуация развивается примерно у 20 процентов пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма... Это приводит к прогрессирующему поражению легких", — добавил Аверьянов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)