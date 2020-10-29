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https://ria.ru/20201029/kartrayt-1582166365.html
Суд продлил арест жены убитого рэпера Картрайта
Суд продлил арест жены убитого рэпера Картрайта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Смольнинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Марине Кохал, обвиняемой в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:02
2020-10-29T19:02
марина кохал
энди картрайт
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Смольнинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщили в объединённой пресс-службе судов города.В пресс-службе уточнили, что защита обвиняемой настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на готовность экспертизы о причинах смерти Картрайта. В данный момент, хотя результаты экспертизы готовы, но адвокаты не ознакомлены с ними. Суд не стал принимать это обстоятельство во внимание, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса.Как отметил адвокат Сергей Лукьянов, в пятницу в Смольнинском районном суде состоится заседание по жалобе защиты не незаконное бездействие следствия по делу Кохал – по его словам, сторона защиты не ознакомлена с заключением уже готовой и полученной следствием судебно-медицинской экспертизы тела Юшко.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома на Невском проспекте в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Следствие предъявило Кохал обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580512787.html
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марина кохал, энди картрайт, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Суд продлил арест жены убитого рэпера Картрайта

19:02 29.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Смольнинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30.12.2020", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.

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В пресс-службе уточнили, что защита обвиняемой настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на готовность экспертизы о причинах смерти Картрайта. В данный момент, хотя результаты экспертизы готовы, но адвокаты не ознакомлены с ними. Суд не стал принимать это обстоятельство во внимание, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса.
Как отметил адвокат Сергей Лукьянов, в пятницу в Смольнинском районном суде состоится заседание по жалобе защиты не незаконное бездействие следствия по делу Кохал – по его словам, сторона защиты не ознакомлена с заключением уже готовой и полученной следствием судебно-медицинской экспертизы тела Юшко.
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По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома на Невском проспекте в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Следствие предъявило Кохал обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
 
Марина КохалЭнди КартрайтРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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