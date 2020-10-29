https://ria.ru/20201029/kartrayt-1582166365.html

Суд продлил арест жены убитого рэпера Картрайта

Суд продлил арест жены убитого рэпера Картрайта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Смольнинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Марине Кохал, обвиняемой в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:02

2020-10-29T19:02

2020-10-29T19:02

марина кохал

энди картрайт

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Смольнинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщили в объединённой пресс-службе судов города.В пресс-службе уточнили, что защита обвиняемой настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на готовность экспертизы о причинах смерти Картрайта. В данный момент, хотя результаты экспертизы готовы, но адвокаты не ознакомлены с ними. Суд не стал принимать это обстоятельство во внимание, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса.Как отметил адвокат Сергей Лукьянов, в пятницу в Смольнинском районном суде состоится заседание по жалобе защиты не незаконное бездействие следствия по делу Кохал – по его словам, сторона защиты не ознакомлена с заключением уже готовой и полученной следствием судебно-медицинской экспертизы тела Юшко.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома на Невском проспекте в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Следствие предъявило Кохал обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580512787.html

https://ria.ru/20201015/kartrayt-1579908969.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, энди картрайт, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия