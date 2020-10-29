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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582187290.html
США заявили, что Армения несет большие потери в Карабахе
США заявили, что Армения несет большие потери в Карабахе
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал все стороны РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T22:06
2020-10-29T22:15
роберт о'брайен
никол пашинян
сша
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал все стороны соблюдать перемирие."Военного решения конфликта нет. Мы призываем все внешние силы воздержаться от вмешательства и присоединиться к США, добиваясь возвращения к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы (ОБСЕ)", - добавил О'Брайен.
сша
азербайджан
армения
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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роберт о'брайен, никол пашинян, сша, азербайджан, армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

США заявили, что Армения несет большие потери в Карабахе

22:06 29.10.2020 (обновлено: 22:15 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрела Степанакерта
Дом, поврежденный в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал все стороны соблюдать перемирие.

"Сегодня в ходе звонка с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я повторил, что Азербайджан и Армения должны выполнить свои обязательства по перемирию. Народы обеих стран понесли тяжелые потери, причем народ Армении, которая столкнулась с военными наступательными операциями, теперь принимает на себя основную тяжесть потерь", - говорится в заявлении О'Брайена.

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Вчера, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
"Военного решения конфликта нет. Мы призываем все внешние силы воздержаться от вмешательства и присоединиться к США, добиваясь возвращения к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы (ОБСЕ)", - добавил О'Брайен.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоберт О'БрайенНикол ПашинянСШААзербайджанАрменияНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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