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США заявили, что Армения несет большие потери в Карабахе
США заявили, что Армения несет большие потери в Карабахе
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал все стороны РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T22:06
2020-10-29T22:06
2020-10-29T22:15
роберт о'брайен
никол пашинян
сша
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал все стороны соблюдать перемирие."Военного решения конфликта нет. Мы призываем все внешние силы воздержаться от вмешательства и присоединиться к США, добиваясь возвращения к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы (ОБСЕ)", - добавил О'Брайен.
сша
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армения
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт о'брайен, никол пашинян, сша, азербайджан, армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире