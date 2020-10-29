https://ria.ru/20201029/karabakh-1582187290.html

США заявили, что Армения несет большие потери в Карабахе

США заявили, что Армения несет большие потери в Карабахе

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал все стороны РИА Новости, 29.10.2020

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2020-10-29T22:06

2020-10-29T22:15

роберт о'брайен

никол пашинян

сша

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал все стороны соблюдать перемирие."Военного решения конфликта нет. Мы призываем все внешние силы воздержаться от вмешательства и присоединиться к США, добиваясь возвращения к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы (ОБСЕ)", - добавил О'Брайен.

сша

азербайджан

армения

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, никол пашинян, сша, азербайджан, армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире