https://ria.ru/20201029/karabakh-1582179329.html
Алиев подписал указ о временной спецадминистрации в Карабахе
Алиев подписал указ о временной спецадминистрации в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об организации временной специальной администрации на территориях в Карабахе, взятых под контроль... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:39
2020-10-29T20:39
2020-10-29T23:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мвд азербайджана
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 29 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об организации временной специальной администрации на территориях в Карабахе, взятых под контроль азербайджанской армией.ВС Азербайджана с начала боев в зоне Нагорно-Карабахского конфликта 27 сентября взяли под контроль 186 населенных пунктов, в том числе четыре города: Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы.Согласно указу, на подконтрольных территориях будут созданы временные комендатуры, которые будут управлять каждым районом в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана. "Назначение временных комендантов и определение их деятельности поручено МВД Азербайджана", — говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Алиева.При этом временные комендатуры согласовывают свою деятельность с Минобороны и Госпогранслужбой Азербайджана. Помимо этого, при временной комендатуре создается оперативный штаб, в который войдут представители Службы госбезопасности, МЧС, Минэкономики, Минсельхоза, Минэкологии и Минфина.В обязанности временных комендатур, согласно указу, входит охрана важных объектов, в том числе объектов транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, систем энерго- и водоснабжения, резервуаров, специальных объектов, являющихся источником повышенной опасности для людей и окружающей среды; охрана общественного порядка и общественной безопасности. При этом временные комендатуры будут очищать территорию от мин, предотвращать терроризм, шпионаж, саботаж и другие противоправные действия, а также проводить предварительную оценку состояния энергетических объектов.Минобороны и МВД поручается обеспечение особого режима въезда и выезда на освобожденные территории.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята утром в понедельник.
https://ria.ru/20201029/bayramov-1582114758.html
нагорный карабах
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд азербайджана, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 29 окт — РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
подписал указ об организации временной специальной администрации на территориях в Карабахе, взятых под контроль азербайджанской армией.
ВС Азербайджана с начала боев в зоне Нагорно-Карабахского конфликта 27 сентября взяли под контроль 186 населенных пунктов, в том числе четыре города: Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы.
Согласно указу, на подконтрольных территориях будут созданы временные комендатуры, которые будут управлять каждым районом в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана. "Назначение временных комендантов и определение их деятельности поручено МВД Азербайджана
", — говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Алиева.
При этом временные комендатуры согласовывают свою деятельность с Минобороны и Госпогранслужбой Азербайджана. Помимо этого, при временной комендатуре создается оперативный штаб, в который войдут представители Службы госбезопасности, МЧС, Минэкономики, Минсельхоза, Минэкологии и Минфина.
В обязанности временных комендатур, согласно указу, входит охрана важных объектов, в том числе объектов транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, систем энерго- и водоснабжения, резервуаров, специальных объектов, являющихся источником повышенной опасности для людей и окружающей среды; охрана общественного порядка и общественной безопасности. При этом временные комендатуры будут очищать территорию от мин, предотвращать терроризм, шпионаж, саботаж и другие противоправные действия, а также проводить предварительную оценку состояния энергетических объектов.
Минобороны и МВД поручается обеспечение особого режима въезда и выезда на освобожденные территории.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт
. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята утром в понедельник.