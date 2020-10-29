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https://ria.ru/20201029/karabakh-1582133199.html
Путин назвал условие урегулирования ситуации в Карабахе
Путин назвал условие урегулирования ситуации в Карабахе
Урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно только тогда, когда будет найден баланс интересов обеих сторон — Азербайджана и Армении, заявил президент... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:52
2020-10-29T22:19
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно только тогда, когда будет найден баланс интересов обеих сторон — Азербайджана и Армении, заявил президент России Владимир Путин.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин назвал условие урегулирования ситуации в Карабахе

16:52 29.10.2020 (обновлено: 22:19 29.10.2020)
 
© Фото : @RescueServiceOfTheNKR/FacebookДым над Мартакертом
Дым над Мартакертом - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : @RescueServiceOfTheNKR/Facebook
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно только тогда, когда будет найден баланс интересов обеих сторон — Азербайджана и Армении, заявил президент России Владимир Путин.

"В чем или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны: как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и чтобы были учтены интересы армянского народа и государства Армения. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха", — сказал Путин в ходе пленарного заседания инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Нагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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