Путин назвал условие урегулирования ситуации в Карабахе
16:52 29.10.2020 (обновлено: 22:19 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно только тогда, когда будет найден баланс интересов обеих сторон — Азербайджана и Армении, заявил президент России Владимир Путин.
"В чем или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны: как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и чтобы были учтены интересы армянского народа и государства Армения. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха", — сказал Путин в ходе пленарного заседания инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.