Ереван оценил идею вовлечения ОДКБ в ситуацию в Карабахе
16:15 29.10.2020 (обновлено: 17:14 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армения продолжает тесные консультации с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и информирует союзников о ситуации "на земле", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
"Армения продолжает тесные консультации как с ОДКБ, так и отдельно со странами-членами ОДКБ и информирует своих союзников о ситуации "на земле", - сказал министр, отвечая на вопрос о необходимости участия ОДКБ в урегулировании в Нагорном Карабахе на данном этапе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе