Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
16:07 29.10.2020 (обновлено: 17:37 29.10.2020)
© REUTERS / Murad SezerПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время пресс-конференции
АНКАРА, 29 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила администрация турецкого лидера в четверг.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону нашего президента с Днем Республики. Лидеры обсудили также двусторонние отношения, ситуацию в Нагорном Карабахе и другие региональные проблемы. Президент Эрдоган вновь заявил о полной поддержке Азербайджана", — сообщила администрация Эрдогана.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.