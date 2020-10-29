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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582119227.html
Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Президент Турции Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила администрация турецкого... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:07
2020-10-29T17:37
ильхам алиев
москва
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 29 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила администрация турецкого лидера в четверг.Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201029/nablyudateli-1582120367.html
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ильхам алиев, москва, сша, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

16:07 29.10.2020 (обновлено: 17:37 29.10.2020)
 
© REUTERS / Murad SezerПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время пресс-конференции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Murad Sezer
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АНКАРА, 29 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила администрация турецкого лидера в четверг.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону нашего президента с Днем Республики. Лидеры обсудили также двусторонние отношения, ситуацию в Нагорном Карабахе и другие региональные проблемы. Президент Эрдоган вновь заявил о полной поддержке Азербайджана", — сообщила администрация Эрдогана.

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Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевМоскваСШААрменияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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