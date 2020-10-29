https://ria.ru/20201029/karabakh-1582119227.html

Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила администрация турецкого... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:07

2020-10-29T16:07

2020-10-29T17:37

ильхам алиев

москва

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 29 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила администрация турецкого лидера в четверг.Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201029/nablyudateli-1582120367.html

https://ria.ru/20201029/barda-1582059926.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, москва, сша, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире