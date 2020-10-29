https://ria.ru/20201029/karabakh-1582025900.html
В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о ранении двух человек после ракетного обстрела Степанакерта вооруженными силами Азербайджана. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:42
2020-10-29T08:42
2020-10-29T08:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости.</strong> Власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщили о ранении двух человек после ракетного обстрела <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."В результате ракетного удара из реактивной системы залпового огня "Смерч" на одной из окраинных улиц Степанакерта разрушены жилой дом, пристройка, поврежден автомобиль. Хозяин дома и его сосед получили ранения и доставлены в больницу", - говорится на странице <a href="https://www.facebook.com/RescueServiceOfTheNKR/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября, однако бои продолжаются.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, степанакерт, в мире