Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582025900.html
В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о ранении двух человек после ракетного обстрела Степанакерта вооруженными силами Азербайджана. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:42
2020-10-29T08:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581959463_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f668dc394d100fa32adb12abe41cb435.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости.</strong> Власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщили о ранении двух человек после ракетного обстрела <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."В результате ракетного удара из реактивной системы залпового огня "Смерч" на одной из окраинных улиц Степанакерта разрушены жилой дом, пристройка, поврежден автомобиль. Хозяин дома и его сосед получили ранения и доставлены в больницу", - говорится на странице <a href="https://www.facebook.com/RescueServiceOfTheNKR/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября, однако бои продолжаются.
нагорный карабах
степанакерт
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581959463_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4b5ee45d810cfc35fdf9ee915427d229.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, степанакерт, в мире

В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе

08:42 29.10.2020 (обновлено: 08:51 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Степанакерта
Последствия обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о ранении двух человек после ракетного обстрела Степанакерта вооруженными силами Азербайджана.
"В результате ракетного удара из реактивной системы залпового огня "Смерч" на одной из окраинных улиц Степанакерта разрушены жилой дом, пристройка, поврежден автомобиль. Хозяин дома и его сосед получили ранения и доставлены в больницу", - говорится на странице Facebook государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

📌Առավոտյան ժամը 8-ին Ստեփանակերտում հայտարարվեց օդային տագնապ: 08:03-ին լսվեց հրթիռի հերթական հարվածի...

Опубликовано ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն Среда, 28 октября 2020 г.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября, однако бои продолжаются.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обсудить0
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Синоптики рассказали, когда россияне увидят голубую Луну
08:57Минобороны показало видео пуска новой противоракеты
08:48Ученые объяснили значимость найденного во Владивостоке ихтиозавра
08:42В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе
08:35В Карабахе сообщили об ожесточенных боях вблизи сел Аскеранского района
08:27В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши
08:22Карабах заявил об уничтожении беспилотника турецкого производства
08:18Самвел Карапетян восстановит разбомбленный роддом в Степанакерте
08:09В Приморье школьник угрожал убить учителя за тройку
08:01Москвичам пообещали сухую погоду и до 11 градусов тепла
07:58Жителя Камчатки оштрафовали за призывы к экстремизму в канун Дня Победы
07:49На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление
07:26Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в ночь на четверг
07:10Посольство России получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии
07:04В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России
06:37В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"
06:35В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха
06:29Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
06:24Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян
06:21В Минздраве спрогнозировали конец роста заболеваемости COVID-19 в России
Лента новостейМолния