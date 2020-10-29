Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженный человек на месте удара по зданию родильного дома в Степанакерте
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Роль России в поддержании перемирия в Карабахе будет ключевой, заявил главный советник премьер-министра Армении, бывший министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации и призвал США и Францию поддержать миротворческие усилия России в Карабахе.
"Россия является гарантом безопасности и стабильности. Турция же в этом случае является деструктивной силой. Ереван никогда не согласится на то, чтобы Анкара играла какую-то роль в урегулировании. Ей не важен даже Азербайджан, Турцию интересует только воссоздание Османской империи", - сказал Арутюнян в интервью агентству Sputnik Армения.
Он заявил, что исторически сложилось так, что именно Россия обеспечивала мир в регионе, "как только приходила Турция, то здесь проливалась кровь".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.