https://ria.ru/20201029/karabakh-1582012074.html

Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе

Роль России в поддержании перемирия в Карабахе будет ключевой, заявил главный советник премьер-министра Армении, бывший министр обороны страны Вагаршак... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T00:40

2020-10-29T00:40

2020-10-29T00:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

вагаршак арутюнян

нагорный карабах

москва

сша

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости.</strong> Роль России в поддержании перемирия в Карабахе будет ключевой, заявил главный советник премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, бывший министр обороны страны <a href="http://ria.ru/person_Vagarshak_Arutjunjan/" target="_blank" data-auto="true">Вагаршак Арутюнян</a>.Ранее премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации и призвал <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a> поддержать миротворческие усилия России в Карабахе.Он заявил, что исторически сложилось так, что именно Россия обеспечивала мир в регионе, "как только приходила <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, то здесь проливалась кровь".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, москва, сша, армения, в мире