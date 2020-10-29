https://ria.ru/20201029/kamchatka-1581985548.html
На Камчатке заселяется медвежье "общежитие"
На лавовые острова архипелага Саманг постепенно приплывают медведи к зимней спячке, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T00:25
2020-10-29T00:25
2020-10-29T00:28
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> На лавовые острова архипелага Саманг постепенно приплывают медведи к зимней спячке, <a href="https://www.instagram.com/p/CG4soqcHca8/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба Кроноцкого заповедника. По словам сотрудников, ежегодно одинокие медведицы и мамы с медвежатами используют естественные пещеры островов, возвышающихся над Курильским озером, в качестве укрытия для зимнего сна и вывода нового подомства. В конце осени вокруг архипелага много отнерестившейся нерки, добыть которую не составляет труда.<br>"Медведи подбирают отнерестившуюся рыбу, доедают рябину, зевают и готовятся к наступлению зимних холодов", — рассказывает государственный инспектор Кроноцкого заповедника и автор снимков Нина Ким.
https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, медведи, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, животные