https://ria.ru/20201029/ivanovo-1582053886.html

До конца года в Иванове сдадут в строй инфекционный госпиталь на 360 мест

До конца года в Иванове сдадут в строй инфекционный госпиталь на 360 мест

В инфекционном госпитале, строительство которого ведется на территории Ивановской областной клинической больницы, откроют 360 мест для пациентов, а в экстренных РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:49

2020-10-29T11:49

2020-10-29T11:49

ивановская область

строительство

иваново

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ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. В инфекционном госпитале, строительство которого ведется на территории Ивановской областной клинической больницы, откроют 360 мест для пациентов, а в экстренных ситуациях медучреждение сможет развернуть до 790 коек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Ход строительства медучреждения накануне проинспектировал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский."Строительство объекта началось в середине сентября. Госпиталь состоит из 20 корпусов, которые включают в себя палатные, операционные, административные здания, пищеблок, гаражи. Кроме того, появится специальная система хозяйственно-бытовой канализации, которая полностью исключит попадание стоков в окружающую среду", – сказал собеседник агентства.По его словам, уже практически завершены работы по устройству нулевого цикла, ведется монтаж металлоконструкций, корпусов, устройство наружных инженерных сетей. Круглосуточно на объекте заняты около 150 рабочих. Работы идут в соответствии с графиком и должны завершиться 31 декабря текущего года.Глава региона заявил о необходимости закончить строительство в срок.На строительство инфекционного госпиталя в Иванове решением правительства РФ в 2020 году выделены около 2,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Учреждение позволит повысить качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с коронавирусом, а кроме того, трансформироваться для лечения других инфекционных заболеваний.

https://ria.ru/20201009/ivanovo-1578991098.html

иваново

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, иваново