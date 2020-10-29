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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201029/ivanovo-1582053886.html
До конца года в Иванове сдадут в строй инфекционный госпиталь на 360 мест
До конца года в Иванове сдадут в строй инфекционный госпиталь на 360 мест
В инфекционном госпитале, строительство которого ведется на территории Ивановской областной клинической больницы, откроют 360 мест для пациентов, а в экстренных РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:49
2020-10-29T11:49
ивановская область
строительство
иваново
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ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. В инфекционном госпитале, строительство которого ведется на территории Ивановской областной клинической больницы, откроют 360 мест для пациентов, а в экстренных ситуациях медучреждение сможет развернуть до 790 коек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Ход строительства медучреждения накануне проинспектировал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский."Строительство объекта началось в середине сентября. Госпиталь состоит из 20 корпусов, которые включают в себя палатные, операционные, административные здания, пищеблок, гаражи. Кроме того, появится специальная система хозяйственно-бытовой канализации, которая полностью исключит попадание стоков в окружающую среду", – сказал собеседник агентства.По его словам, уже практически завершены работы по устройству нулевого цикла, ведется монтаж металлоконструкций, корпусов, устройство наружных инженерных сетей. Круглосуточно на объекте заняты около 150 рабочих. Работы идут в соответствии с графиком и должны завершиться 31 декабря текущего года.Глава региона заявил о необходимости закончить строительство в срок.На строительство инфекционного госпиталя в Иванове решением правительства РФ в 2020 году выделены около 2,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Учреждение позволит повысить качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с коронавирусом, а кроме того, трансформироваться для лечения других инфекционных заболеваний.
https://ria.ru/20201009/ivanovo-1578991098.html
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строительство, иваново

До конца года в Иванове сдадут в строй инфекционный госпиталь на 360 мест

11:49 29.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. В инфекционном госпитале, строительство которого ведется на территории Ивановской областной клинической больницы, откроют 360 мест для пациентов, а в экстренных ситуациях медучреждение сможет развернуть до 790 коек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Ход строительства медучреждения накануне проинспектировал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
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"Строительство объекта началось в середине сентября. Госпиталь состоит из 20 корпусов, которые включают в себя палатные, операционные, административные здания, пищеблок, гаражи. Кроме того, появится специальная система хозяйственно-бытовой канализации, которая полностью исключит попадание стоков в окружающую среду", – сказал собеседник агентства.
По его словам, уже практически завершены работы по устройству нулевого цикла, ведется монтаж металлоконструкций, корпусов, устройство наружных инженерных сетей. Круглосуточно на объекте заняты около 150 рабочих. Работы идут в соответствии с графиком и должны завершиться 31 декабря текущего года.
Глава региона заявил о необходимости закончить строительство в срок.
"Вообще, постарайтесь пораньше, нам этот госпиталь уже нужен. Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова заявила, что самый сложный период пандемии придется на февраль-март, поэтому мы к этому готовимся, прежде всего. Госпиталь позволит оптимизировать работу врачей, чтобы всю медпомощь пациентам оказывать здесь", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
На строительство инфекционного госпиталя в Иванове решением правительства РФ в 2020 году выделены около 2,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Учреждение позволит повысить качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с коронавирусом, а кроме того, трансформироваться для лечения других инфекционных заболеваний.
 
Ивановская областьСтроительствоИваново
 
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