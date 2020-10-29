https://ria.ru/20201029/granitsy-1582137172.html

В Госдуме назвали закрытие границ из-за COVID-19 бессмысленным

В Госдуме назвали закрытие границ из-за COVID-19 бессмысленным

Закрытие границ РФ в связи с коронавирусом не имеет смысла, так как в большинстве регионов его распространение не контролируется, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:05

2020-10-29T17:05

2020-10-29T17:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей куринный

здоровье - общество

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Закрытие границ РФ в связи с коронавирусом не имеет смысла, так как в большинстве регионов его распространение не контролируется, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.Ранее генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт смерти российского туриста от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что в координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей куринный, здоровье - общество, госдума рф, общество