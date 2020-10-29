В Госдуме назвали закрытие границ из-за COVID-19 бессмысленным
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Закрытие границ РФ в связи с коронавирусом не имеет смысла, так как в большинстве регионов его распространение не контролируется, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Ранее генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт смерти российского туриста от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что в координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела.
"Я думаю, сейчас в этом (закрытии границ) нет смысла, потому что в РФ распространение вируса не контролируется в большинстве регионов. А то, что каждый прибывший обязан сдать анализ на коронавирус, в какой-то мере позволяет сдержать его распространение", - сказал Куринный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф