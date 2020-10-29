https://ria.ru/20201029/deputat-1582039240.html

Депутат ФРГ оценил решение суда о геноциде советского народа

Депутат ФРГ оценил решение суда о геноциде советского народа

Правовые и политические последствия решения суда в Новгородской области о нацистском геноциде в период Великой Отечественной войны нельзя предсказать, но... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:33

2020-10-29T10:33

2020-10-29T10:34

александер ной

анджей дуда

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Правовые и политические последствия решения суда в Новгородской области о нацистском геноциде в период Великой Отечественной войны нельзя предсказать, но нынешние требования Варшавы к Берлину о военных репарациях могут стать "ничтожными" по сравнению с возможными аналогичными требованиями со стороны Москвы, заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.Солецкий районный суд во вторник впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса. В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения, были убиты как минимум 2,6 тысячи человек. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе принадлежащих детям.По его словам, "правовые и внешнеполитические последствия этого решения пока предсказать нельзя". "Политики в Берлине в последние годы часто сталкиваются с требованиями о репарациях со стороны Польши... Но это бремя будет ничтожным по сравнению с требованиями, которые Москва может предъявить Берлину. В конце концов Советский Союз принял на себя основную тяжесть освобождения от немецкого фашизма - с более чем 27 миллионами погибших", - добавил он.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В сентябре экс-руководитель комиссии в польском парламенте заявил, что Польша закончила подсчет желаемых военных репараций от Германии, но пока их не оглашает. В кабмине Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.Как отметил немецкий парламентарий, в России сегодня "есть тысячи и тысячи таких мест, как Жестяная Горка, не говоря о Ленинграде и нескольких крупных городах, где в результате немецких осад и оккупации, от рук вермахта и "айнзацкоманд" СС погибли миллионы человек, которые, как, к примеру, Сталинград, были полностью разрушены".По словам Ноя, решение суда в Новгородской области "должно привести официальный Берлин к переосмыслению". "Проявленное в последнее время высокомерие, морализаторско-поучительный тон и пренебрежительное отношение к принципам верховенства закона в германо-российских спорах…, а также все антироссийские санкции и провокации дипломатического и военного характера должны быть незамедлительно прекращены. Политика Германии в отношении России должна наконец сосредоточиться на разрядке и на отношениях добрососедства, даже дружбы с Москвой", - заявил депутат, призвав правительство ФРГ отказаться от "иерархии жертв" и, "подобно той вине, которую немецкая сторона справедливо признала перед евреями и о которой помнят, безоговорочно признать вину Германии перед народами Советского Союза и Российской Федерации".Ной считает, что "есть много причин, по которым люди в Германии, особенно с официальной стороны, не хотят признавать свою вину перед бывшим СССР". Это и "традиционная русофобия, антикоммунизм", и другие исторически сложившиеся стереотипы, считает парламентарий. Эта идеология актуализируется "по мере необходимости в зависимости от политической ситуации и интересов внешней и военной политики Берлина, в которой почти полностью доминирует трансатлантизм", полагает он.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20201027/tribunal-1581831853.html

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581844577.html

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581818771.html

https://ria.ru/20200913/fashizm-1577088790.html

новгородская область

берлин (город)

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александер ной, анджей дуда, весна, ленинград, новгородская область, берлин (город), украина, в мире