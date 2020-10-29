https://ria.ru/20201029/bezrabotitsa-1582069859.html

Минтруд утвердил целевые показатели по безработице для регионов

Минтруд утвердил целевые показатели по безработице для регионов

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2021 год, документ... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:02

2020-10-29T13:02

2020-10-29T13:02

антон котяков

москва

байконур (город)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2021 год, документ размещен на официальном интернет портале правовой информации.Среди целевых показателей обозначены занятые в возрасте 15 лет и старше и уровень безработицы к концу года, а также доля трудоустроенных в общей численности граждан, обратившихся за помощью в поиске работы, доля трудоустроенных выпускников, обратившихся за помощью в поиске работы, доля открывших свое дело среди зарегистрированных безработными, а также минимальная численность центров занятости в расчете на 10 тысяч человек.Наибольший уровень безработицы (25,1%) ожидается в Ингушетии, а наименьший - в Москве (1,3%), следует из документа. Целевой показатель по безработице в Санкт-Петербурге составляет 2,6%. Наименьшая доля трудоустроенных выпускников, которые обратились за помощью в поиске работы, ожидается в Северной Осетии, целевой показатель там составляет 15%, в городе Байконур - 16,5%, а в Ингушетии - 20%.

москва

байконур (город)

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, москва, байконур (город), санкт-петербург, общество