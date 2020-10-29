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Минтруд утвердил целевые показатели по безработице для регионов
Минтруд утвердил целевые показатели по безработице для регионов
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2021 год, документ... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:02
2020-10-29T13:02
антон котяков
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2021 год, документ размещен на официальном интернет портале правовой информации.Среди целевых показателей обозначены занятые в возрасте 15 лет и старше и уровень безработицы к концу года, а также доля трудоустроенных в общей численности граждан, обратившихся за помощью в поиске работы, доля трудоустроенных выпускников, обратившихся за помощью в поиске работы, доля открывших свое дело среди зарегистрированных безработными, а также минимальная численность центров занятости в расчете на 10 тысяч человек.Наибольший уровень безработицы (25,1%) ожидается в Ингушетии, а наименьший - в Москве (1,3%), следует из документа. Целевой показатель по безработице в Санкт-Петербурге составляет 2,6%. Наименьшая доля трудоустроенных выпускников, которые обратились за помощью в поиске работы, ожидается в Северной Осетии, целевой показатель там составляет 15%, в городе Байконур - 16,5%, а в Ингушетии - 20%.
москва
байконур (город)
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антон котяков, москва, байконур (город), санкт-петербург, общество

Минтруд утвердил целевые показатели по безработице для регионов

13:02 29.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2021 год, документ размещен на официальном интернет портале правовой информации.
Среди целевых показателей обозначены занятые в возрасте 15 лет и старше и уровень безработицы к концу года, а также доля трудоустроенных в общей численности граждан, обратившихся за помощью в поиске работы, доля трудоустроенных выпускников, обратившихся за помощью в поиске работы, доля открывших свое дело среди зарегистрированных безработными, а также минимальная численность центров занятости в расчете на 10 тысяч человек.
Наибольший уровень безработицы (25,1%) ожидается в Ингушетии, а наименьший - в Москве (1,3%), следует из документа. Целевой показатель по безработице в Санкт-Петербурге составляет 2,6%. Наименьшая доля трудоустроенных выпускников, которые обратились за помощью в поиске работы, ожидается в Северной Осетии, целевой показатель там составляет 15%, в городе Байконур - 16,5%, а в Ингушетии - 20%.
 
Антон КотяковМоскваБайконур (город)Санкт-ПетербургОбщество
 
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