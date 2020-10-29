https://ria.ru/20201029/bezos-1582045589.html

Богатейший человек мира за день потерял почти семь миллиардов долларов

Богатейший человек мира за день потерял почти семь миллиардов долларов

Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 миллиарда долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:06

2020-10-29T11:06

2020-10-29T11:06

илон маск

tesla motors

джефф безос

microsoft corporation

forbes

spacex

билл гейтс

марк цукерберг

франция

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 миллиарда долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день упало на 37,36 миллиарда долларов в результате обвала на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.Также сильные потери понесли основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - 5,75 миллиарда и 4,24 миллиарда долларов соответственно. Цукерберг и Маск занимают четвертую и третью строчки в рейтинге миллиардеров BBI.На второй строчке находится основатель Microsoft Билл Гейтс, который пострадал не так сильно: за день его состояние упало "всего" на 2,3 миллиарда долларов.В то же время, как пишет журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день упало на 34 миллиарда долларов. По оценкам издания, Цукерберг выбыл из числа людей с состоянием больше 100 миллиардов долларов, а инвестор Уоррен Баффет переместился на седьмое место в списке богатейших людей мира, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани.Первая десятка мировых миллиардеров Forbes состоит преимущественно из американцев, только две позиции занимают граждане других стран - владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.Падение состояния миллиардеров объясняется паническими распродажами на мировых фондовых рынках, включая Уолл-стрит, на фоне второй волны пандемии. Так, американские фондовые индексы упали в пределах 4%.

https://ria.ru/20200630/1573664246.html

https://ria.ru/20201012/tiktok-1579416103.html

франция

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, джефф безос, microsoft corporation, forbes, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, франция, индия, в мире