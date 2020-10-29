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Богатейший человек мира за день потерял почти семь миллиардов долларов
Богатейший человек мира за день потерял почти семь миллиардов долларов
Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 миллиарда долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:06
2020-10-29T11:06
илон маск
tesla motors
джефф безос
microsoft corporation
forbes
spacex
билл гейтс
марк цукерберг
франция
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 миллиарда долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день упало на 37,36 миллиарда долларов в результате обвала на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.Также сильные потери понесли основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - 5,75 миллиарда и 4,24 миллиарда долларов соответственно. Цукерберг и Маск занимают четвертую и третью строчки в рейтинге миллиардеров BBI.На второй строчке находится основатель Microsoft Билл Гейтс, который пострадал не так сильно: за день его состояние упало "всего" на 2,3 миллиарда долларов.В то же время, как пишет журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день упало на 34 миллиарда долларов. По оценкам издания, Цукерберг выбыл из числа людей с состоянием больше 100 миллиардов долларов, а инвестор Уоррен Баффет переместился на седьмое место в списке богатейших людей мира, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани.Первая десятка мировых миллиардеров Forbes состоит преимущественно из американцев, только две позиции занимают граждане других стран - владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.Падение состояния миллиардеров объясняется паническими распродажами на мировых фондовых рынках, включая Уолл-стрит, на фоне второй волны пандемии. Так, американские фондовые индексы упали в пределах 4%.
https://ria.ru/20200630/1573664246.html
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илон маск, tesla motors, джефф безос, microsoft corporation, forbes, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, франция, индия, в мире

Богатейший человек мира за день потерял почти семь миллиардов долларов

11:06 29.10.2020
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 миллиарда долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день упало на 37,36 миллиарда долларов в результате обвала на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
Также сильные потери понесли основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - 5,75 миллиарда и 4,24 миллиарда долларов соответственно. Цукерберг и Маск занимают четвертую и третью строчки в рейтинге миллиардеров BBI.
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На второй строчке находится основатель Microsoft Билл Гейтс, который пострадал не так сильно: за день его состояние упало "всего" на 2,3 миллиарда долларов.
В то же время, как пишет журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день упало на 34 миллиарда долларов. По оценкам издания, Цукерберг выбыл из числа людей с состоянием больше 100 миллиардов долларов, а инвестор Уоррен Баффет переместился на седьмое место в списке богатейших людей мира, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани.
Первая десятка мировых миллиардеров Forbes состоит преимущественно из американцев, только две позиции занимают граждане других стран - владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.
Падение состояния миллиардеров объясняется паническими распродажами на мировых фондовых рынках, включая Уолл-стрит, на фоне второй волны пандемии. Так, американские фондовые индексы упали в пределах 4%.
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Илон МаскTesla motorsДжефф БезосMicrosoft CorporationForbesSpaceXБилл ГейтсМарк ЦукербергФранцияИндияВ мире
 
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