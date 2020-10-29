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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/bayramov-1582120266.html
Баку оценил идею вовлечения ОДКБ в ситуацию в Карабахе
Баку оценил идею вовлечения ОДКБ в ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя идею вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуацию в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:11
2020-10-29T19:46
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
джейхун байрамов
интервью главы мид азербайджана джейхуна байрамова
одкб
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя идею вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуацию в Карабахе, отметил, что Баку не поддерживает "расширение контекста конфликта или его зоны".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником. Читайте полный текст интервью главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова &gt;&gt;
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сша, армения, джейхун байрамов, интервью главы мид азербайджана джейхуна байрамова, одкб, азербайджан, в мире

Баку оценил идею вовлечения ОДКБ в ситуацию в Карабахе

16:11 29.10.2020 (обновлено: 19:46 29.10.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя идею вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуацию в Карабахе, отметил, что Баку не поддерживает "расширение контекста конфликта или его зоны".

"Азербайджан не поддерживает идею расширения контекста конфликта или его зоны. Обстреливая со своей территории азербайджанские города, жилые районы и население, расположенные вдали от зоны конфликта, Армения пытается заставить Азербайджан открыть ответный огонь и тем самым втянуть в конфликт третьи государства. Мы дали понять, что не будем отвечать на подобные провокации Армении. Наша реакция будет на поле боя — в виде освобождения оккупированных территорий Азербайджана", — сказал в интервью РИА Новости Байрамов.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Читайте полный текст интервью главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова >>
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСШААрменияДжейхун БайрамовИнтервью главы МИД Азербайджана Джейхуна БайрамоваОДКБАзербайджанВ мире
 
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