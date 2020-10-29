Баку оценил идею вовлечения ОДКБ в ситуацию в Карабахе
16:11 29.10.2020 (обновлено: 19:46 29.10.2020)
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя идею вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуацию в Карабахе, отметил, что Баку не поддерживает "расширение контекста конфликта или его зоны".
"Азербайджан не поддерживает идею расширения контекста конфликта или его зоны. Обстреливая со своей территории азербайджанские города, жилые районы и население, расположенные вдали от зоны конфликта, Армения пытается заставить Азербайджан открыть ответный огонь и тем самым втянуть в конфликт третьи государства. Мы дали понять, что не будем отвечать на подобные провокации Армении. Наша реакция будет на поле боя — в виде освобождения оккупированных территорий Азербайджана", — сказал в интервью РИА Новости Байрамов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.