https://ria.ru/20201029/bayramov-1582120266.html

Баку оценил идею вовлечения ОДКБ в ситуацию в Карабахе

Баку оценил идею вовлечения ОДКБ в ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя идею вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуацию в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:11

2020-10-29T16:11

2020-10-29T19:46

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

джейхун байрамов

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одкб

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя идею вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуацию в Карабахе, отметил, что Баку не поддерживает "расширение контекста конфликта или его зоны".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником. Читайте полный текст интервью главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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