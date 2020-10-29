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https://ria.ru/20201029/balet-1582032711.html
Во Всемирный день балета театры всего мира ведут прямые трансляции
Во Всемирный день балета театры всего мира ведут прямые трансляции
Тридцать две компании из 26 стран примут участие во Всемирном дне балета 29 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра, который также станет... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:51
2020-10-29T09:54
культура
балет
новости культуры
большой театр
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Тридцать две компании из 26 стран примут участие во Всемирном дне балета 29 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра, который также станет участником этого крупнейшего в мире танца события.В седьмой раз Всемирный день балета отметят демонстрацией лучших произведений, предоставляя зрителям возможность заглянуть за кулисы главных балетных трупп, включая Австралийский балет, Большой балет и Королевский балет.Австралийский балет запустил трансляцию в 5.00 по московскому времени, затем начнется вещание из Большого театра (в 10.00) и за жизнью Королевского балета можно будет наблюдать с 13.00 по 17.00.Каждая труппа будет вести прямые трансляции и делиться своей внутренней жизнью в Facebook и на YouTube-каналах, а также через платформу Tencent в Китае."По мере формирования новых правил поведения в условиях COVID-19 балетный мир начинает медленно возвращаться на сцену. В этом году Всемирный день балета предоставит эксклюзивную возможность узнать изнутри, как балетные труппы реагируют на новые условия репетиций, работы и выступлений. Всемирный день балета 2020 приглашает зрителей познакомиться с утренними классами, зрителей ждут эксклюзивные интервью и возможность заглянуть на репетиции", - говорится в сообщении.Балет Большого театра в этот раз посвятит трансляцию Петру Чайковскому. 180-летие со дня рождения композитора Большой отмечает фестивалем, который сразу после окончания самоизоляции развернулся на всех сценах театра. Зрители Всемирного дня балета увидят фрагменты репетиции спектаклей "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Онегин", утренние классы народных артистов России педагогов театра Надежды Грачёвой и Александра Ветрова. Планируется, что гостями эфира станут Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Артем Овчаренко, Егор Геращенко и руководитель балетной труппы Махар Вазиев.
https://ria.ru/20200329/1569209300.html
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балет, новости культуры, большой театр

Во Всемирный день балета театры всего мира ведут прямые трансляции

09:51 29.10.2020 (обновлено: 09:54 29.10.2020)
 
© Фото : Александр АндреевАртистка миманса Большого театра во время репетиции
Артистка миманса Большого театра во время репетиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Тридцать две компании из 26 стран примут участие во Всемирном дне балета 29 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра, который также станет участником этого крупнейшего в мире танца события.
В седьмой раз Всемирный день балета отметят демонстрацией лучших произведений, предоставляя зрителям возможность заглянуть за кулисы главных балетных трупп, включая Австралийский балет, Большой балет и Королевский балет.
Австралийский балет запустил трансляцию в 5.00 по московскому времени, затем начнется вещание из Большого театра (в 10.00) и за жизнью Королевского балета можно будет наблюдать с 13.00 по 17.00.
Каждая труппа будет вести прямые трансляции и делиться своей внутренней жизнью в Facebook и на YouTube-каналах, а также через платформу Tencent в Китае.
"По мере формирования новых правил поведения в условиях COVID-19 балетный мир начинает медленно возвращаться на сцену. В этом году Всемирный день балета предоставит эксклюзивную возможность узнать изнутри, как балетные труппы реагируют на новые условия репетиций, работы и выступлений. Всемирный день балета 2020 приглашает зрителей познакомиться с утренними классами, зрителей ждут эксклюзивные интервью и возможность заглянуть на репетиции", - говорится в сообщении.
Балет Большого театра в этот раз посвятит трансляцию Петру Чайковскому. 180-летие со дня рождения композитора Большой отмечает фестивалем, который сразу после окончания самоизоляции развернулся на всех сценах театра. Зрители Всемирного дня балета увидят фрагменты репетиции спектаклей "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Онегин", утренние классы народных артистов России педагогов театра Надежды Грачёвой и Александра Ветрова. Планируется, что гостями эфира станут Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Артем Овчаренко, Егор Геращенко и руководитель балетной труппы Махар Вазиев.
Репетиция артистов балета - РИА Новости, 1920, 29.03.2020
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