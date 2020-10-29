https://ria.ru/20201029/aviabilety-1582056996.html

Названы крупные города России, куда этой осенью улететь дешевле всего

Названы крупные города России, куда этой осенью улететь дешевле всего

Аналитики сервиса поездок и путешествий составили рейтинг городов-миллионников России, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:08

2020-10-29T12:08

2020-10-29T12:08

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Аналитики сервиса поездок и путешествий составили рейтинг городов-миллионников России, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщает Туту.ру. Эксперты анализировали стоимость билетов с вылетами с 1 сентября по 30 ноября.Выяснилось, что выгоднее путешествовать в Волгоград, средний чек сюда из других российских городов составляет 4 896 рублей за билет в одну сторону. Также в бюджет до пяти тысяч рублей вписывается Ростов-на-Дону: перелеты в этот город обходятся в среднем в 4 983 рубля. Замыкает тройку дешевых авианаправлений среди городов-миллионников Казань, билет из других российских городов в столицу Республики Татарстан стоит в среднем 5 275 рублей. На четвертом месте Воронеж со средней ценой перелета в 5 324 рубля.Санкт-Петербург и Москва заняли в этом рейтинге пятое и шестое места. Средние чеки по авиабилетам в эти города находятся на уровне 5 541 и 5 546 рублей соответственно. В десятку вошли также Уфа, Пермь, Самара и Екатеринбург.

https://ria.ru/20201024/goroda-1581160304.html

москва

уфа

самара

волгоград

екатеринбург

ростов-на-дону

воронеж

пермь

санкт-петербург

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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