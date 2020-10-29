https://ria.ru/20201029/aviabilety-1582056996.html
Названы крупные города России, куда этой осенью улететь дешевле всего
Названы крупные города России, куда этой осенью улететь дешевле всего
Аналитики сервиса поездок и путешествий составили рейтинг городов-миллионников России, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:08
2020-10-29T12:08
2020-10-29T12:08
города
куда можно лететь
цены
авиабилеты
самолеты
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577322267_0:0:2985:1679_1400x0_80_0_0_2729d9fcd9897b817c004106612920ad.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Аналитики сервиса поездок и путешествий составили рейтинг городов-миллионников России, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщает Туту.ру. Эксперты анализировали стоимость билетов с вылетами с 1 сентября по 30 ноября.Выяснилось, что выгоднее путешествовать в Волгоград, средний чек сюда из других российских городов составляет 4 896 рублей за билет в одну сторону. Также в бюджет до пяти тысяч рублей вписывается Ростов-на-Дону: перелеты в этот город обходятся в среднем в 4 983 рубля. Замыкает тройку дешевых авианаправлений среди городов-миллионников Казань, билет из других российских городов в столицу Республики Татарстан стоит в среднем 5 275 рублей. На четвертом месте Воронеж со средней ценой перелета в 5 324 рубля.Санкт-Петербург и Москва заняли в этом рейтинге пятое и шестое места. Средние чеки по авиабилетам в эти города находятся на уровне 5 541 и 5 546 рублей соответственно. В десятку вошли также Уфа, Пермь, Самара и Екатеринбург.
https://ria.ru/20201024/goroda-1581160304.html
москва
уфа
самара
волгоград
екатеринбург
ростов-на-дону
воронеж
пермь
санкт-петербург
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321038_0:0:2203:1653_1400x0_80_0_0_e988f4bb7351b9dcde153178db5e3f8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
города, куда можно лететь, цены, авиабилеты, самолеты, туризм, туристы, новости - туризм, москва, уфа, самара, волгоград, екатеринбург, ростов-на-дону, воронеж, пермь, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Аналитики сервиса поездок и путешествий составили рейтинг городов-миллионников России, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщает Туту.ру.
Эксперты анализировали стоимость билетов с вылетами с 1 сентября по 30 ноября.
Выяснилось, что выгоднее путешествовать в Волгоград, средний чек сюда из других российских городов составляет 4 896 рублей за билет в одну сторону. Также в бюджет до пяти тысяч рублей вписывается Ростов-на-Дону: перелеты в этот город обходятся в среднем в 4 983 рубля.
Замыкает тройку дешевых авианаправлений среди городов-миллионников Казань, билет из других российских городов в столицу Республики Татарстан стоит в среднем 5 275 рублей. На четвертом месте Воронеж со средней ценой перелета в 5 324 рубля.
Санкт-Петербург и Москва заняли в этом рейтинге пятое и шестое места. Средние чеки по авиабилетам в эти города находятся на уровне 5 541 и 5 546 рублей соответственно. В десятку вошли также Уфа, Пермь, Самара и Екатеринбург.