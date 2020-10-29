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https://ria.ru/20201029/aviabilety-1582056996.html
Названы крупные города России, куда этой осенью улететь дешевле всего
Названы крупные города России, куда этой осенью улететь дешевле всего
Аналитики сервиса поездок и путешествий составили рейтинг городов-миллионников России, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:08
2020-10-29T12:08
города
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новости - туризм
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Аналитики сервиса поездок и путешествий составили рейтинг городов-миллионников России, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщает Туту.ру. Эксперты анализировали стоимость билетов с вылетами с 1 сентября по 30 ноября.Выяснилось, что выгоднее путешествовать в Волгоград, средний чек сюда из других российских городов составляет 4 896 рублей за билет в одну сторону. Также в бюджет до пяти тысяч рублей вписывается Ростов-на-Дону: перелеты в этот город обходятся в среднем в 4 983 рубля. Замыкает тройку дешевых авианаправлений среди городов-миллионников Казань, билет из других российских городов в столицу Республики Татарстан стоит в среднем 5 275 рублей. На четвертом месте Воронеж со средней ценой перелета в 5 324 рубля.Санкт-Петербург и Москва заняли в этом рейтинге пятое и шестое места. Средние чеки по авиабилетам в эти города находятся на уровне 5 541 и 5 546 рублей соответственно. В десятку вошли также Уфа, Пермь, Самара и Екатеринбург.
https://ria.ru/20201024/goroda-1581160304.html
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города, куда можно лететь, цены, авиабилеты, самолеты, туризм, туристы, новости - туризм, москва, уфа, самара, волгоград, екатеринбург, ростов-на-дону, воронеж, пермь, санкт-петербург, казань

Названы крупные города России, куда этой осенью улететь дешевле всего

12:08 29.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Аналитики сервиса поездок и путешествий составили рейтинг городов-миллионников России, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщает Туту.ру.
Эксперты анализировали стоимость билетов с вылетами с 1 сентября по 30 ноября.
Выяснилось, что выгоднее путешествовать в Волгоград, средний чек сюда из других российских городов составляет 4 896 рублей за билет в одну сторону. Также в бюджет до пяти тысяч рублей вписывается Ростов-на-Дону: перелеты в этот город обходятся в среднем в 4 983 рубля.
Замыкает тройку дешевых авианаправлений среди городов-миллионников Казань, билет из других российских городов в столицу Республики Татарстан стоит в среднем 5 275 рублей. На четвертом месте Воронеж со средней ценой перелета в 5 324 рубля.
Санкт-Петербург и Москва заняли в этом рейтинге пятое и шестое места. Средние чеки по авиабилетам в эти города находятся на уровне 5 541 и 5 546 рублей соответственно. В десятку вошли также Уфа, Пермь, Самара и Екатеринбург.
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24 октября, 12:50Туризм
Туристы выбрали города, в которые лучше всего путешествовать осенью
 
ТуризмГородакуда можно лететьЦеныавиабилетысамолетыТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваУфаСамараВолгоградЕкатеринбургРостов-на-ДонуВоронежПермьСанкт-ПетербургКазань
 
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