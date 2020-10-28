https://ria.ru/20201028/zhizn-1581859759.html

Ученый рассказал, где в Солнечной системе может оказаться внеземная жизнь

Примитивные следы нынешней или прежней жизни могут быть найдены в атмосфере Венеры, в ледниках Марса или в подледных океанах спутников газовых гигантов,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T03:17

2020-10-28T03:17

2020-10-28T10:15

венера

марс

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

москва

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Примитивные следы нынешней или прежней жизни могут быть найдены в атмосфере Венеры, в ледниках <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марса</a> или в подледных океанах спутников газовых гигантов, рассказал в интервью РИА Новости директор <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Анатолий Петрукович.По словам ученого, если такую жизнь обнаружат, в этом ничего удивительного для науки не будет. "Надо пытаться искать", — считает Петрукович.Он полагает, что обнаружение любого, даже самого примитивного биологического объекта внеземного происхождения кардинально изменит взгляды человечества, расширит понимание границ возможного в генетике и биохимии. "Это одна из тех задач, которая оправдает почти любые вложения", — заключил ученый.

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марс

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венера, марс, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва