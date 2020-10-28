https://ria.ru/20201028/zhirinovskiy-1581917725.html

Жириновский не нашел преемников Зюганову

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у главы КПРФ Геннадия Зюганова не может быть преемников. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:38

2020-10-28T13:38

2020-10-28T19:49

лдпр

кпрф

госдума рф

геннадий зюганов

владимир жириновский

политика

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил, что у главы КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Зюганова</a> не может быть преемников.В среду <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> рассмотрела и приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Проект поддержали лишь депутаты от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" и ЛДПР, представители "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и КПРФ выступили против его принятия. Позиция коммунистов вызвала критику Жириновского.Перечисляя депутатов от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, в том числе Новикова, Коломейцева и Афонина, Жириновский не нашел среди них преемника.

https://ria.ru/20201027/zhirinovskiy-1581746469.html

Пётр Наумов Грудинин бы легко заместил, но кремль своей очередной недальновидной политикой дал ему воли на пару месяцев, а потом понял что даже за пару месяцев его популярность стала выше солнцеликого, срочно пришлось придумывать дела. за которые с выборов почему-то не сняли. ну и жену подключили выписав чек если будет гривой мотать. 37

Денис Гошкин Он сам спалился на счетах, и сам признал это! 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика