https://ria.ru/20201028/zhirinovskiy-1581917725.html
Жириновский не нашел преемников Зюганову
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у главы КПРФ Геннадия Зюганова не может быть преемников. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:38
2020-10-28T13:38
2020-10-28T19:49
лдпр
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил, что у главы КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Зюганова</a> не может быть преемников.В среду <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> рассмотрела и приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Проект поддержали лишь депутаты от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" и ЛДПР, представители "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и КПРФ выступили против его принятия. Позиция коммунистов вызвала критику Жириновского.Перечисляя депутатов от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, в том числе Новикова, Коломейцева и Афонина, Жириновский не нашел среди них преемника.
https://ria.ru/20201027/zhirinovskiy-1581746469.html
Пётр Наумов
Грудинин бы легко заместил, но кремль своей очередной недальновидной политикой дал ему воли на пару месяцев, а потом понял что даже за пару месяцев его популярность стала выше солнцеликого, срочно пришлось придумывать дела. за которые с выборов почему-то не сняли. ну и жену подключили выписав чек если будет гривой мотать.
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Денис Гошкин
Он сам спалился на счетах, и сам признал это!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика