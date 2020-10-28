МГТУ имени Баумана возобновляет очные занятия
15:41 28.10.2020 (обновлено: 17:12 28.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. МГТУ имени Баумана возобновляет очные занятия в полном объеме с четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее на сайте столичного Роспотребнадзора появилось сообщение, что МГТУ имени Баумана выдано предписание о продлении удаленного обучения студентов четырёх корпусов из-за опасности распространения коронавируса. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза, четыре корпуса будут закрыты для установки рециркуляторов 26-27 октября. Позже в вузе сообщали о том, что 28 октября эти корпусы будут закрыты на дезинфекцию, а возобновление очных занятий ожидается до конца недели.
"Завтра в МГТУ возобновляются занятия студентов в полном объёме. Все предписания Роспотребнадзора были выполнены, меры профилактики усилены, 29 октября ждём студентов", - рассказали в пресс-службе.
Как добавляют в вузе, с возвращением студентов будет возобновлён серьёзный контроль за ношением масок и соблюдением дистанции. В этом поможет студенческий санитарный отряд бауманцев, готовый при необходимости выдавать одноразовые маски учащимся и преподавателям. На входах в здания проводится бесконтактное измерение температуры. Для университета важно, чтобы студенты получали полноценное инженерное образование без опасности для здоровья.
"Совместно с Роспотребнадзором в университете разработан комплекс мер, позволяющий не выбирать между качеством образования и заботой о здоровье нашего коллектива ... В строгом соответствии с рекомендациями, в случае выявления заболевших студентов или работников университета, будут незамедлительно приняты меры по проведению комплекса противоэпидемиологических мероприятий: изоляция заболевшего, определение и изоляция контактной группы", - прокомментировал ректор вуза Анатолий Александров, слова которого приводит пресс-служба.
Как уточнили в вузе, для заболевших студентов и контактных лиц предусмотрено дистанционное обучение. Однако основной упор в МГТУ сделан на очный формат обучения, так необходимый для инженерных специальностей.