https://ria.ru/20201028/zanyatiya-1581945356.html

МГТУ имени Баумана возобновляет очные занятия

МГТУ имени Баумана возобновляет очные занятия в полном объеме с четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:41

2020-10-28T15:41

2020-10-28T17:12

навигатор абитуриента

мгту имени баумана

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГТУ имени Баумана</a> возобновляет очные занятия в полном объеме с четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Ранее на сайте столичного <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> появилось сообщение, что МГТУ имени Баумана выдано предписание о продлении удаленного обучения студентов четырёх корпусов из-за опасности распространения коронавируса. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза, четыре корпуса будут закрыты для установки рециркуляторов 26-27 октября. Позже в вузе сообщали о том, что 28 октября эти корпусы будут закрыты на дезинфекцию, а возобновление очных занятий ожидается до конца недели.Как добавляют в вузе, с возвращением студентов будет возобновлён серьёзный контроль за ношением масок и соблюдением дистанции. В этом поможет студенческий санитарный отряд бауманцев, готовый при необходимости выдавать одноразовые маски учащимся и преподавателям. На входах в здания проводится бесконтактное измерение температуры. Для университета важно, чтобы студенты получали полноценное инженерное образование без опасности для здоровья.Как уточнили в вузе, для заболевших студентов и контактных лиц предусмотрено дистанционное обучение. Однако основной упор в МГТУ сделан на очный формат обучения, так необходимый для инженерных специальностей.

https://ria.ru/20201028/shkola-1581940988.html

https://ria.ru/20201027/vuz-1581774056.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, мгту имени баумана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество