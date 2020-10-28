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Госдума приняла закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:13
2020-10-28T12:12
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла в третьем, окончательном чтении закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки. Законопроект внес в нижнюю палату президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в рамках реализации новых положений Конституции. Документ определяет процедуру назначения глав <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>: теперь перед назначением президент будет проводить консультации с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>. Глава государства вносит в верхнюю палату представления по кандидатурам, а сенаторы в течение недели должны дать письменный ответ о результатах рассмотрения этих кандидатур.Кроме того, закон вводит ограничения для военнослужащих, федеральных госслужащих и сотрудников ФСБ и СВР. Им запрещается иметь второе гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Исключение делается только для тех случаев, когда это обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/parlament-1581718683.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика

Госдума приняла закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР

10:13 28.10.2020 (обновлено: 12:12 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.
Законопроект внес в нижнюю палату президент Владимир Путин в рамках реализации новых положений Конституции.
Документ определяет процедуру назначения глав ФСБ и СВР: теперь перед назначением президент будет проводить консультации с Советом Федерации. Глава государства вносит в верхнюю палату представления по кандидатурам, а сенаторы в течение недели должны дать письменный ответ о результатах рассмотрения этих кандидатур.
Кроме того, закон вводит ограничения для военнослужащих, федеральных госслужащих и сотрудников ФСБ и СВР. Им запрещается иметь второе гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Исключение делается только для тех случаев, когда это обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Политика
 
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