https://ria.ru/20201028/vzyatka-1581869426.html

Экс-мэр Челябинска получил три года колонии за взятку

Суд в среду назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 37,5 миллиона рублей бывшему главе Челябинска... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:07

2020-10-28T09:07

2020-10-28T11:26

евгений тефтелев

челябинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581871167_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_07964a89eafeb45108625b4949b41266.jpg

<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Суд в среду назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 37,5 миллиона рублей бывшему главе <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Teftelev/" target="_blank" data-auto="true">Евгению Тефтелеву</a>, обвиняемому в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 год получили взятку на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере").Первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Евгения Тефтелева состоялось 22 сентября, оно было отложено до 8 октября, а после до 27 октября. Также суд продлил меру пресечения Тефтелеву в виде домашнего ареста до 28 февраля 2021 года.Кроме того, судом сохранен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 миллионов рублей, уточняется в сообщении.Также осужденный лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством 1-й и 2-й степени, поясняется в сообщении. Тефтелев был взят под стражу в зале суда.При вынесении приговора, по данным пресс-центра, суд учел смягчающие обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение иных участников преступления, полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и работ, наличие наград, объявление благодарности президентом, длительное участие в благотворительной деятельности, состояние здоровья и возраст осужденного.Гособвинение на состоявшихся во вторник прениях сторон просило суд назначить Тефтелеву наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также назначить штраф в размере 75 миллионов рублей и лишить права занимать должности государственной и муниципальной службы на десять лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/vzyatka-1581348896.html

https://ria.ru/20201022/prigovor-1580969608.html

https://ria.ru/20201028/otstavka-1581869705.html

Дмитрий То есть через шесть лет он может опять влезть в гослужащие и начать "отбивать" уплаченные штрафы! Раз уж казнокрадов и взяточников не сажают пожизненно, то надо отлучать их от кормушки навсегда! 18

4

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тефтелев, челябинск, происшествия