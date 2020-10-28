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https://ria.ru/20201028/vzyatka-1581869426.html
Экс-мэр Челябинска получил три года колонии за взятку
Суд в среду назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 37,5 миллиона рублей бывшему главе Челябинска... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:07
2020-10-28T11:26
евгений тефтелев
челябинск
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Суд в среду назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 37,5 миллиона рублей бывшему главе <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Teftelev/" target="_blank" data-auto="true">Евгению Тефтелеву</a>, обвиняемому в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 год получили взятку на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере").Первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Евгения Тефтелева состоялось 22 сентября, оно было отложено до 8 октября, а после до 27 октября. Также суд продлил меру пресечения Тефтелеву в виде домашнего ареста до 28 февраля 2021 года.Кроме того, судом сохранен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 миллионов рублей, уточняется в сообщении.Также осужденный лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством 1-й и 2-й степени, поясняется в сообщении. Тефтелев был взят под стражу в зале суда.При вынесении приговора, по данным пресс-центра, суд учел смягчающие обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение иных участников преступления, полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и работ, наличие наград, объявление благодарности президентом, длительное участие в благотворительной деятельности, состояние здоровья и возраст осужденного.Гособвинение на состоявшихся во вторник прениях сторон просило суд назначить Тефтелеву наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также назначить штраф в размере 75 миллионов рублей и лишить права занимать должности государственной и муниципальной службы на десять лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/vzyatka-1581348896.html
https://ria.ru/20201022/prigovor-1580969608.html
https://ria.ru/20201028/otstavka-1581869705.html
То есть через шесть лет он может опять влезть в гослужащие и начать "отбивать" уплаченные штрафы! Раз уж казнокрадов и взяточников не сажают пожизненно, то надо отлучать их от кормушки навсегда!
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челябинск
РИА Новости
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евгений тефтелев, челябинск, происшествия

Экс-мэр Челябинска получил три года колонии за взятку

09:07 28.10.2020 (обновлено: 11:26 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОглашение приговора бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву
Оглашение приговора бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт — РИА Новости. Суд в среду назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 37,5 миллиона рублей бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 год получили взятку на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере").
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Первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Евгения Тефтелева состоялось 22 сентября, оно было отложено до 8 октября, а после до 27 октября. Также суд продлил меру пресечения Тефтелеву в виде домашнего ареста до 28 февраля 2021 года.

"Судом виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года", — говорится в сообщении.

Кроме того, судом сохранен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 миллионов рублей, уточняется в сообщении.
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Также осужденный лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством 1-й и 2-й степени, поясняется в сообщении. Тефтелев был взят под стражу в зале суда.
При вынесении приговора, по данным пресс-центра, суд учел смягчающие обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение иных участников преступления, полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и работ, наличие наград, объявление благодарности президентом, длительное участие в благотворительной деятельности, состояние здоровья и возраст осужденного.
Гособвинение на состоявшихся во вторник прениях сторон просило суд назначить Тефтелеву наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также назначить штраф в размере 75 миллионов рублей и лишить права занимать должности государственной и муниципальной службы на десять лет.
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