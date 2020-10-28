Политолог спрогнозировал последние выборы для Жириновского и Зюганова
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКруглый стол на тему: "Открытая трибуна: честные выборы"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Предстоящие в 2021 году парламентские выборы, скорее всего, станут последними в статусе партийных лидеров для председателя ЛДПР Владимира Жириновского и председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, полагает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
"Предстоящие парламентские выборы, скорее всего, это последние выборы в этом формате как для Зюганова, так и для Жириновского. Я имею в виду последние большие федеральные выборы для одних их старейших наших политиков, старейших парламентариев как лидеров партий", - сказал Мартынов в ходе круглого стола о парламентской кампании 2021 года для ЛДПР в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он полагает, что заявления Жириновского по поводу его участия в следующих президентских выборах "надо делить на 88".
"Скорее всего, это последняя федеральная кампания для двух этих думских пенсионеров. Конечно, для каждого из них принципиально важно подтвердить на парламентских выборах в следующем году статус "партии номер два", - полагает Мартынов.
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По его мнению, Жириновский и Зюганов составляют на политической арене устоявшийся дуэт, и если один из участников этого дуэта "выпадет либо по состоянию здоровья, либо по еще каким-то причинам", то дуэт распадется.