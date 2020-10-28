https://ria.ru/20201028/vybory-1581951613.html

Политолог спрогнозировал последние выборы для Жириновского и Зюганова

Предстоящие в 2021 году парламентские выборы, скорее всего, станут последними в статусе партийных лидеров для председателя ЛДПР Владимира Жириновского и... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:17

2020-10-28T16:17

2020-10-28T16:17

алексей мартынов (политолог)

лдпр

геннадий зюганов

владимир жириновский

политика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Предстоящие в 2021 году парламентские выборы, скорее всего, станут последними в статусе партийных лидеров для председателя <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> и председателя ЦК КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Зюганова</a>, полагает директор Института новейших государств <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Martynov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мартынов</a>.Он полагает, что заявления Жириновского по поводу его участия в следующих президентских выборах "надо делить на 88".По его мнению, Жириновский и Зюганов составляют на политической арене устоявшийся дуэт, и если один из участников этого дуэта "выпадет либо по состоянию здоровья, либо по еще каким-то причинам", то дуэт распадется.

https://ria.ru/20201028/zhirinovskiy-1581917725.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мартынов (политолог), лдпр, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика