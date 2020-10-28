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Политолог спрогнозировал последние выборы для Жириновского и Зюганова
Предстоящие в 2021 году парламентские выборы, скорее всего, станут последними в статусе партийных лидеров для председателя ЛДПР Владимира Жириновского и... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:17
2020-10-28T16:17
алексей мартынов (политолог)
лдпр
геннадий зюганов
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Предстоящие в 2021 году парламентские выборы, скорее всего, станут последними в статусе партийных лидеров для председателя <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> и председателя ЦК КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Зюганова</a>, полагает директор Института новейших государств <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Martynov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мартынов</a>.Он полагает, что заявления Жириновского по поводу его участия в следующих президентских выборах "надо делить на 88".По его мнению, Жириновский и Зюганов составляют на политической арене устоявшийся дуэт, и если один из участников этого дуэта "выпадет либо по состоянию здоровья, либо по еще каким-то причинам", то дуэт распадется.
https://ria.ru/20201028/zhirinovskiy-1581917725.html
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алексей мартынов (политолог), лдпр, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика

Политолог спрогнозировал последние выборы для Жириновского и Зюганова

16:17 28.10.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКруглый стол на тему: "Открытая трибуна: честные выборы"
Круглый стол на тему: Открытая трибуна: честные выборы - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Предстоящие в 2021 году парламентские выборы, скорее всего, станут последними в статусе партийных лидеров для председателя ЛДПР Владимира Жириновского и председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, полагает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
"Предстоящие парламентские выборы, скорее всего, это последние выборы в этом формате как для Зюганова, так и для Жириновского. Я имею в виду последние большие федеральные выборы для одних их старейших наших политиков, старейших парламентариев как лидеров партий", - сказал Мартынов в ходе круглого стола о парламентской кампании 2021 года для ЛДПР в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он полагает, что заявления Жириновского по поводу его участия в следующих президентских выборах "надо делить на 88".
"Скорее всего, это последняя федеральная кампания для двух этих думских пенсионеров. Конечно, для каждого из них принципиально важно подтвердить на парламентских выборах в следующем году статус "партии номер два", - полагает Мартынов.
Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Жириновский не нашел преемников Зюганову
По его мнению, Жириновский и Зюганов составляют на политической арене устоявшийся дуэт, и если один из участников этого дуэта "выпадет либо по состоянию здоровья, либо по еще каким-то причинам", то дуэт распадется.
 
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Алексей Мартынов (политолог)ЛДПРГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийПолитика
 
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