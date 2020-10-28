https://ria.ru/20201028/valeriya-1581933555.html
"Пьяная" Валерии появилась на "Дорожном радио"
В эфире "Дорожного радио" в этот вторник состоялась премьера песни Валерии "Пьяная". Об этом стало известно из инстаграма радиостанции. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:50
2020-10-28T15:50
2020-10-28T15:50
культура
музыка
новости культуры
валерия (алла перфилова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/44/1555674432_0:167:3000:1855_1400x0_80_0_0_c65eb645bfc33ae72ec609d0d0d04ec5.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. В эфире "Дорожного радио" в этот вторник состоялась премьера песни Валерии "Пьяная". Об этом стало известно из инстаграма радиостанции. Послушать лирическую композицию о любви можно было только в эфире. Ожидается, что релиз на цифровых платформах <a href="http://www.ruhit.fm/news/7595.htm" target="_blank">состоится</a> в эту пятницу, 30 октября.В комментариях поклонники написали, что с "нетерпением ждут" выхода песни, а некоторые уверены, "Пьяная" обязательно станет хитом.
https://ria.ru/20201011/mikhaylov-1579088276.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/44/1555674432_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_9f46e620aa8733bbd13313e88d6756db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, валерия (алла перфилова)