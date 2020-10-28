https://ria.ru/20201028/valeriya-1581933555.html

"Пьяная" Валерии появилась на "Дорожном радио"

В эфире "Дорожного радио" в этот вторник состоялась премьера песни Валерии "Пьяная". Об этом стало известно из инстаграма радиостанции. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:50

2020-10-28T15:50

2020-10-28T15:50

культура

музыка

новости культуры

валерия (алла перфилова)

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. В эфире "Дорожного радио" в этот вторник состоялась премьера песни Валерии "Пьяная". Об этом стало известно из инстаграма радиостанции. Послушать лирическую композицию о любви можно было только в эфире. Ожидается, что релиз на цифровых платформах <a href="http://www.ruhit.fm/news/7595.htm" target="_blank">состоится</a> в эту пятницу, 30 октября.В комментариях поклонники написали, что с "нетерпением ждут" выхода песни, а некоторые уверены, "Пьяная" обязательно станет хитом.

https://ria.ru/20201011/mikhaylov-1579088276.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, валерия (алла перфилова)