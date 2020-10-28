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https://ria.ru/20201028/valeriya-1581933555.html
"Пьяная" Валерии появилась на "Дорожном радио"
В эфире "Дорожного радио" в этот вторник состоялась премьера песни Валерии "Пьяная". Об этом стало известно из инстаграма радиостанции. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:50
2020-10-28T15:50
культура
музыка
новости культуры
валерия (алла перфилова)
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. В эфире "Дорожного радио" в этот вторник состоялась премьера песни Валерии "Пьяная". Об этом стало известно из инстаграма радиостанции. Послушать лирическую композицию о любви можно было только в эфире. Ожидается, что релиз на цифровых платформах <a href="http://www.ruhit.fm/news/7595.htm" target="_blank">состоится</a> в эту пятницу, 30 октября.В комментариях поклонники написали, что с "нетерпением ждут" выхода песни, а некоторые уверены, "Пьяная" обязательно станет хитом.
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музыка, новости культуры, валерия (алла перфилова)

"Пьяная" Валерии появилась на "Дорожном радио"

15:50 28.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт "Рождество с Григорием Лепсом"
Концерт Рождество с Григорием Лепсом - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В эфире "Дорожного радио" в этот вторник состоялась премьера песни Валерии "Пьяная". Об этом стало известно из инстаграма радиостанции.

"На "Дорожном радио" появилась новинка – песня Валерии "Пьяная", – сообщили в официальном инстаграм-аккаунте станции.

Послушать лирическую композицию о любви можно было только в эфире. Ожидается, что релиз на цифровых платформах состоится в эту пятницу, 30 октября.
В комментариях поклонники написали, что с "нетерпением ждут" выхода песни, а некоторые уверены, "Пьяная" обязательно станет хитом.
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КультураМузыкаНовости культурыВалерия (Алла Перфилова)
 
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