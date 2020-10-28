https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581911966.html

Эксперт оценил шансы появления российской вакцины от COVID-19 на рынке ЕС

Вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, созданные специалистами России и Китая, вряд ли могут появиться на рынке ЕС, считает исполнительный директор... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:07

2020-10-28T13:07

2020-10-28T13:07

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евросоюз

европа

в мире

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<strong>РИМ, 28 окт - РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, созданные специалистами России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, вряд ли могут появиться на рынке ЕС, считает исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази."Если их захотят вывести на рынок в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, они должны будут пройти через EMA, и я сомневаюсь, что при наших процедурах они получат разрешение раньше, чем те вакцины, которые уже находятся у нас в экспериментальной стадии", - заявил Рази в интервью, которое в среду опубликовала римская газета <a href="https://www.repubblica.it/" target="_blank" rel="nofollow noopener">la Repubblica</a>. Он также заметил, что для возможного распределения вакцин из РФ и Китая за рубежом были выбраны те зоны, где нет таких требований, которые предъявляет EMA.По словам Рази, вакцина против COVID-19 скорее всего появится в Европе в январе-феврале 2021 года. Комментируя недавнее заявление премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/" target="_blank" data-auto="true">Джузеппе Конте</a> о том, что такая вакцина может быть создана еще до нынешнего Рождества, глава ЕМА сказал, что "технически это еще возможно, но исключительно трудно"."Фармацевтические компании еще не предоставили нам данные клинических испытаний. Если все пойдет гладко, мы сможем дать разрешение на первые вакцины в период между январем и февралем. У нас есть три вакцины, третий этап испытаний которых завершен или завершается - Moderna, <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и Pfizer. Если до конца ноября нам направят четкую и безошибочную информацию, тогда мы сможем это сделать между концом января и началом февраля", - отметил он.Рази подчеркнул, что вакцинация против COVID-19 должна быть сразу же начата с тех граждан, которые относятся к категории риска. "В течении лета у нас появится достаточно вакцинированных, чтобы увидеть эффект, который это окажет на пандемию. Для вакцинирования 400 миллионов человек (примерная численность населения ЕС – ред.) потребуется 500-600 миллионов доз вакцины, но получить их до конца будущего года будет невозможно", - заявил эксперт.Глава ЕМА подчеркнул, что успех вакцинации будут зависеть не только от качества и эффективности новых вакцин, но и от того, насколько четко и быстро власти смогут заранее разработать конкретные программы вакцинации населения. В этой связи он призвал политиков немедленно начать серьезную работу над национальными программами вакцинации."Хотя сегодня невозможно предвидеть, когда у нас возникнет массовый иммунитет, я уверен, что мы победим вирус", - подытожил Рази.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581782838.html

https://ria.ru/20201028/immunitet-1581863608.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, европа, в мире