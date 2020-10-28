https://ria.ru/20201028/udar-1581897502.html

Армения обвинила Азербайджан в ударе из РСЗО "Смерч" по Степанакерту

В Ереване заявили, что азербайджанские военные атаковали столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:03

2020-10-28T12:03

2020-10-28T13:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости.</strong> В Ереване заявили, что азербайджанские военные атаковали столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики <u><a href="https://ria.ru/location_Stepanakert">Степанакерт</a>.</u>"Один удар из РСЗО "Смерч" <...>. Пострадавших нет", — написала пресс-секретарь Минобороны <u><a href="https://ria.ru/location_Armenia">Армении</a></u> Шушан Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan">Facebook</a>.В свою очередь, госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщила об одном погибшем и двух раненых жителях города Шуши (11 километров от Степанакерта) в результате обстрела из "Смерча".Утром Баку обвинил Ереван в атаках по нескольким направлениям, в частности по Товузскому, Кедабекскому, Дашкесанскому и Губадлинскому районам республики. Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

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нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ситуация в Карабахе: звуки взрывов и сирены в Степанакерте Азербайджан наносит удары мощными ракетами по гражданским районам столицы Степанакерта. Данных о жертвах пока нет. 2020-10-28T12:03 true PT1M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире