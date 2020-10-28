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https://ria.ru/20201028/tu-154-1581865614.html
Ту-154 совершил последний в России гражданский полет
Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 совершил последний полет. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:08
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толмачево (аэропорт)
ту-134
алроса
ту-154
новосибирск
общество
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<strong>ЯКУТСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации <u><a href="http://ria.ru/product_Tu_154/">Ту-154</a></u> совершил последний полет.Борт компании "<u><a href="http://ria.ru/organization_Alrosa/">Алроса</a></u>" доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный в <u><a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/">Новосибирск</a></u>. В 2002 году этот лайнер принадлежал Мирнинскому авиапредприятию, а в 2013-м пополнил авиапарк "Алросы".По словам гендиректора компании Андрея Гулова, у воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации самолет останется в новосибирском аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_Tolmachevo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Толмачево</a>, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972-го. Это самый массовый советский реактивный среднемагистральный пассажирский самолет."Алроса" — единственная компания, которая выполняла в последние годы регулярные авиаперевозки на Ty-154М и <a href="http://ria.ru/product_Tu_134/" target="_blank" data-auto="true">Ту-134</a>. В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134 (RA-65693), после чего его передали в Музей истории авиации "Толмачево". В сентябре 2018-го в новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи знаменитого Ту-154М "Ижма", который авиакомпания "Алроса" также передала на хранение в музей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/tu-154-1576582900.html
Теперича будут летать на санкционных боингах...Енто победа отечественного авиастроения... а суперджет где-то далеко на подходе...ломать легко, а вот построить уже проблема.
270
Советская "калоша", на которой полмира летало. Зато теперь весь авиапарк России иностранный.
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Последний в России гражданский перелет Ту-154
Самолет Ту-154 авиакомпании "Алроса" совершил последний в РФ гражданский перелет, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "В среду, 28 октября 2020 года, единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс. Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании "Алроса", совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров", - рассказали в пресс-службе.
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толмачево (аэропорт), ту-134, алроса, ту-154, новосибирск, общество

Ту-154 совершил последний в России гражданский полет

08:08 28.10.2020 (обновлено: 18:20 28.10.2020)
 
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 окт — РИА Новости. Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 совершил последний полет.
Борт компании "Алроса" доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный в Новосибирск.
В 2002 году этот лайнер принадлежал Мирнинскому авиапредприятию, а в 2013-м пополнил авиапарк "Алросы".

"За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании "Алроса" Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты", — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

По словам гендиректора компании Андрея Гулова, у воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации самолет останется в новосибирском аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
Прощание с легендой: последний полет Ту-154
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Последним рейсом Ту-154 стал двухчасовой перелет из якутского города Мирного в Новосибирск.

Самолет Ту-154 авиакомпании Алроса во время посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
1 из 10

Последним рейсом Ту-154 стал двухчасовой перелет из якутского города Мирного в Новосибирск.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пассажирами запоминающегося полета стали 140 человек.

Самолет Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
2 из 10

Пассажирами запоминающегося полета стали 140 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поднять Ту-154 в заключительный рейс доверили опытному экипажу.

Стюардессы в салоне самолета Ту-154 авиакомпании Алроса в аэропорту Толмачево в Новосибирске
3 из 10

Поднять Ту-154 в заключительный рейс доверили опытному экипажу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

За последние 18 лет воздушное судно налетало почти 27,5 тысячи часов.

Пассажиры спускаются по трапу из самолета Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
4 из 10

За последние 18 лет воздушное судно налетало почти 27,5 тысячи часов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Теперь у Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности.

Капитан Александр Лешкевич в кабине самолета Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
5 из 10

Теперь у Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пока не примут решение о дальнейшей судьбе авиалайнера, он останется в аэропорту Толмачево.

Бортпроводник в салоне самолета Ту-154 авиакомпании Алроса в аэропорту Толмачево в Новосибирске
6 из 10

Пока не примут решение о дальнейшей судьбе авиалайнера, он останется в аэропорту Толмачево.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ту-154 — самый массовый реактивный пассажирский самолет в истории СССР и России.

Выгрузка контейнеров из самолета Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
7 из 10

Ту-154 — самый массовый реактивный пассажирский самолет в истории СССР и России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Это еще и один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров.

Приборная панель в кабине пилотов самолета Ту-154 авиакомпании Алроса в аэропорту Толмачево в Новосибирске
8 из 10

Это еще и один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет, разработанный в конструкторском бюро Туполева, ввели в эксплуатацию в 1972 году.

Самолет Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
9 из 10

Самолет, разработанный в конструкторском бюро Туполева, ввели в эксплуатацию в 1972 году.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ту-154 в свое время выполняли полеты в города Европы, Азии, Африки и неоднократно участвовали в международных авиасалонах.

Стюардессы у самолета Ту-154 авиакомпании Алроса в аэропорту Толмачево в Новосибирске
10 из 10

Ту-154 в свое время выполняли полеты в города Европы, Азии, Африки и неоднократно участвовали в международных авиасалонах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Последним рейсом Ту-154 стал двухчасовой перелет из якутского города Мирного в Новосибирск.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пассажирами запоминающегося полета стали 140 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Поднять Ту-154 в заключительный рейс доверили опытному экипажу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 10

За последние 18 лет воздушное судно налетало почти 27,5 тысячи часов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Теперь у Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Пока не примут решение о дальнейшей судьбе авиалайнера, он останется в аэропорту Толмачево.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Ту-154 — самый массовый реактивный пассажирский самолет в истории СССР и России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Это еще и один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Самолет, разработанный в конструкторском бюро Туполева, ввели в эксплуатацию в 1972 году.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Ту-154 в свое время выполняли полеты в города Европы, Азии, Африки и неоднократно участвовали в международных авиасалонах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972-го. Это самый массовый советский реактивный среднемагистральный пассажирский самолет.
"Алроса" — единственная компания, которая выполняла в последние годы регулярные авиаперевозки на Ty-154М и Ту-134. В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134 (RA-65693), после чего его передали в Музей истории авиации "Толмачево". В сентябре 2018-го в новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи знаменитого Ту-154М "Ижма", который авиакомпания "Алроса" также передала на хранение в музей.
ТУ-154М ЛК-1 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 07:00Акценты
Посадка Ту-154 в Ижме. Любовь к порядку спасла жизниРовно десять лет назад, 7 сентября 2010 года, пилоты посадили самолет Ту-154 с отказавшим электропитанием на полосу, выведенную из эксплуатации. Настоящее чудо в Ижме!
 
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Толмачево (аэропорт)Ту-134АлросаТу-154НовосибирскОбщество
 
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