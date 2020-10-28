Ту-154 совершил последний в России гражданский полет
"За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании "Алроса" Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты", — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Последним рейсом Ту-154 стал двухчасовой перелет из якутского города Мирного в Новосибирск.
Последним рейсом Ту-154 стал двухчасовой перелет из якутского города Мирного в Новосибирск.
Пассажирами запоминающегося полета стали 140 человек.
Пассажирами запоминающегося полета стали 140 человек.
Поднять Ту-154 в заключительный рейс доверили опытному экипажу.
Поднять Ту-154 в заключительный рейс доверили опытному экипажу.
За последние 18 лет воздушное судно налетало почти 27,5 тысячи часов.
За последние 18 лет воздушное судно налетало почти 27,5 тысячи часов.
Теперь у Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности.
Теперь у Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности.
Пока не примут решение о дальнейшей судьбе авиалайнера, он останется в аэропорту Толмачево.
Пока не примут решение о дальнейшей судьбе авиалайнера, он останется в аэропорту Толмачево.
Ту-154 — самый массовый реактивный пассажирский самолет в истории СССР и России.
Ту-154 — самый массовый реактивный пассажирский самолет в истории СССР и России.
Это еще и один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров.
Это еще и один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров.
Самолет, разработанный в конструкторском бюро Туполева, ввели в эксплуатацию в 1972 году.
Самолет, разработанный в конструкторском бюро Туполева, ввели в эксплуатацию в 1972 году.
Ту-154 в свое время выполняли полеты в города Европы, Азии, Африки и неоднократно участвовали в международных авиасалонах.
Ту-154 в свое время выполняли полеты в города Европы, Азии, Африки и неоднократно участвовали в международных авиасалонах.
Последним рейсом Ту-154 стал двухчасовой перелет из якутского города Мирного в Новосибирск.
Пассажирами запоминающегося полета стали 140 человек.
Поднять Ту-154 в заключительный рейс доверили опытному экипажу.
За последние 18 лет воздушное судно налетало почти 27,5 тысячи часов.
Теперь у Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности.
Пока не примут решение о дальнейшей судьбе авиалайнера, он останется в аэропорту Толмачево.
Ту-154 — самый массовый реактивный пассажирский самолет в истории СССР и России.
Это еще и один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров.
Самолет, разработанный в конструкторском бюро Туполева, ввели в эксплуатацию в 1972 году.
Ту-154 в свое время выполняли полеты в города Европы, Азии, Африки и неоднократно участвовали в международных авиасалонах.