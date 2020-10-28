https://ria.ru/20201028/tu-154-1581865614.html

Ту-154 совершил последний в России гражданский полет

Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 совершил последний полет. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:08

2020-10-28T08:08

2020-10-28T18:20

толмачево (аэропорт)

ту-134

алроса

ту-154

новосибирск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581873134_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_59dc3c2c27a7f3e388df3a5637c1c461.jpg

<strong>ЯКУТСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации <u><a href="http://ria.ru/product_Tu_154/">Ту-154</a></u> совершил последний полет.Борт компании "<u><a href="http://ria.ru/organization_Alrosa/">Алроса</a></u>" доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный в <u><a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/">Новосибирск</a></u>. В 2002 году этот лайнер принадлежал Мирнинскому авиапредприятию, а в 2013-м пополнил авиапарк "Алросы".По словам гендиректора компании Андрея Гулова, у воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации самолет останется в новосибирском аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_Tolmachevo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Толмачево</a>, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972-го. Это самый массовый советский реактивный среднемагистральный пассажирский самолет."Алроса" — единственная компания, которая выполняла в последние годы регулярные авиаперевозки на Ty-154М и <a href="http://ria.ru/product_Tu_134/" target="_blank" data-auto="true">Ту-134</a>. В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134 (RA-65693), после чего его передали в Музей истории авиации "Толмачево". В сентябре 2018-го в новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи знаменитого Ту-154М "Ижма", который авиакомпания "Алроса" также передала на хранение в музей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/tu-154-1576582900.html

alex_zaitov Теперича будут летать на санкционных боингах...Енто победа отечественного авиастроения... а суперджет где-то далеко на подходе...ломать легко, а вот построить уже проблема. 270

АНДРЕЙ КОННИН Советская "калоша", на которой полмира летало. Зато теперь весь авиапарк России иностранный. 231

83

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последний в России гражданский перелет Ту-154 Самолет Ту-154 авиакомпании "Алроса" совершил последний в РФ гражданский перелет, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "В среду, 28 октября 2020 года, единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс. Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании "Алроса", совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров", - рассказали в пресс-службе. 2020-10-28T08:08 true PT0M25S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

толмачево (аэропорт), ту-134, алроса, ту-154, новосибирск, общество