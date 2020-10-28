https://ria.ru/20201028/polet-1581937918.html

Прощание с легендой: последний полет Ту-154

Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 выполнил заключительный рейс. Знаменательный перелет — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:35

2020-10-28T16:35

2020-10-28T17:05

толмачево (аэропорт)

ту-154

новосибирск

мирный

алроса-авиа

фото

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Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 выполнил заключительный рейс. Знаменательный перелет — в фотоленте Ria.ru.

3

новосибирск

мирный

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

толмачево (аэропорт), ту-154, новосибирск, мирный, алроса-авиа, фото, фото