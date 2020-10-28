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Прощание с легендой: последний полет Ту-154
Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 выполнил заключительный рейс. Знаменательный перелет — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.10.2020
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ту-154
новосибирск
мирный
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Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 выполнил заключительный рейс. Знаменательный перелет — в фотоленте Ria.ru.
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новосибирск
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РИА Новости
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толмачево (аэропорт), ту-154, новосибирск, мирный, алроса-авиа, фото, фото

Прощание с легендой: последний полет Ту-154

16:35 28.10.2020 (обновлено: 17:05 28.10.2020)
 
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Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 выполнил заключительный рейс. Знаменательный перелет — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Последним рейсом Ту-154 стал двухчасовой перелет из якутского города Мирного в Новосибирск.

Самолет Ту-154 авиакомпании Алроса во время посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
1 из 10

Последним рейсом Ту-154 стал двухчасовой перелет из якутского города Мирного в Новосибирск.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пассажирами запоминающегося полета стали 140 человек.

Самолет Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
2 из 10

Пассажирами запоминающегося полета стали 140 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поднять Ту-154 в заключительный рейс доверили опытному экипажу.

Стюардессы в салоне самолета Ту-154 авиакомпании Алроса в аэропорту Толмачево в Новосибирске
3 из 10

Поднять Ту-154 в заключительный рейс доверили опытному экипажу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

За последние 18 лет воздушное судно налетало почти 27,5 тысячи часов.

Пассажиры спускаются по трапу из самолета Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
4 из 10

За последние 18 лет воздушное судно налетало почти 27,5 тысячи часов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Теперь у Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности.

Капитан Александр Лешкевич в кабине самолета Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
5 из 10

Теперь у Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пока не примут решение о дальнейшей судьбе авиалайнера, он останется в аэропорту Толмачево.

Бортпроводник в салоне самолета Ту-154 авиакомпании Алроса в аэропорту Толмачево в Новосибирске
6 из 10

Пока не примут решение о дальнейшей судьбе авиалайнера, он останется в аэропорту Толмачево.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ту-154 — самый массовый реактивный пассажирский самолет в истории СССР и России.

Выгрузка контейнеров из самолета Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
7 из 10

Ту-154 — самый массовый реактивный пассажирский самолет в истории СССР и России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Это еще и один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров.

Приборная панель в кабине пилотов самолета Ту-154 авиакомпании Алроса в аэропорту Толмачево в Новосибирске
8 из 10

Это еще и один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет, разработанный в конструкторском бюро Туполева, ввели в эксплуатацию в 1972 году.

Самолет Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске
9 из 10

Самолет, разработанный в конструкторском бюро Туполева, ввели в эксплуатацию в 1972 году.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ту-154 в свое время выполняли полеты в города Европы, Азии, Африки и неоднократно участвовали в международных авиасалонах.

Стюардессы у самолета Ту-154 авиакомпании Алроса в аэропорту Толмачево в Новосибирске
10 из 10

Ту-154 в свое время выполняли полеты в города Европы, Азии, Африки и неоднократно участвовали в международных авиасалонах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
Обсудить3
Толмачево (аэропорт)Ту-154НовосибирскМирныйАлроса-АвиаФото
 
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