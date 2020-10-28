https://ria.ru/20201028/tramp-1582010344.html

Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ

Майлс Тейлор, бывший глава аппарата министерства внутренней безопасности США, заявил, что он является анонимом, написавшим разоблачительную книгу о Трампе. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T23:53

2020-10-28T23:53

2020-10-28T23:53

гуантанамо (город)

дональд трамп

министерство внутренней безопасности сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Майлс Тейлор, бывший глава аппарата <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennejj_bezopasnosti_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерства внутренней безопасности США</a>, заявил, что он является анонимом, написавшим разоблачительную книгу о Трампе."<a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> - человек без репутации. Поэтому я написал "Предупреждение"... и поэтому я и мои коллеги выступали против него под собственными именами на протяжении многих месяцев. Пришло время, чтобы все вышли из тени", - написал Тейлор в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.В 2018 году вышла анонимная статья против Трампа, в которой содержались заверения, что высшие чиновники работают против президента. Статья произвела сенсацию, от ее авторства публично открестились большинство министров и других высокопоставленных чиновников. Тейлор ушел в отставку из МВБ в 2019 году. С тех пор он принимал участие в рекламе "Республиканские избиратели против Трампа" и получил контракт комментатора на CNN.Вышедшая анонимно книга критикует Трампа как человека без человеческих симпатий, невнимательного к деталям, крайне импульсивного, принимающего решения единолично. Утверждалось, что Трамп хотел приравнять незаконных мигрантов к военным противникам и держать на базе <a href="http://ria.ru/location_Guantanamo_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Гуантанамо</a>.

https://ria.ru/20200908/kniga-1576958081.html

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гуантанамо (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуантанамо (город), дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, в мире