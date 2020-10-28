https://ria.ru/20201028/tramp-1581889570.html

Создатели "Южного парка" превратили Дональда Трампа в репортера

Создатели анимационного шоу "Южный парк" мультипликаторы Мэтт Стоун и Трей Паркер запустили в Сети новый сатирический сериал под названием "Sassy justice"... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:30

2020-10-28T19:30

2020-10-28T19:30

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Создатели анимационного шоу "Южный парк" мультипликаторы Мэтт Стоун и Трей Паркер запустили в Сети новый сатирический сериал под названием "Sassy justice" ("Дерзкое правосудие"), <a href="https://www.nme.com/news/tv/south-park-creators-launch-new-deepfake-satire-series-sassy-justice-2800657" target="_blank">сообщает</a> NME. Первый эпизод, посвященный дипфейк-технологиям как новому виду мошенничества, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9WfZuNceFDM" target="_blank">опубликовали</a> в этот вторник на YouTube. Главными героями выпуска стали "поддельные" Дональд Трамп (появился в образе ведущего, репортера и защитника прав потребителей Фрэда Сэсси), Иванка Трамп, старший советник президента Джаред Кушнер, а также основатель Facebook Марк Цукерберг и актер Майкл Кейн. В описании шоу говорится, что Фрэд Сэсси каждую неделю будет проводить журналистские расследования, чтобы отстаивать права простых жителей своего родного города Шайенна (штат Вайоминг). В прошлом месяце создатели "Южного парка" представили новый 24-й сезон. Его открыл специальный выпуск, посвященный пандемии коронавируса. Он <a href="https://ria.ru/20201003/yuzhnyy-park-1578123217.html" target="_blank">стал</a> самой популярной серией проекта за последние семь лет.

https://ria.ru/20201019/dexter-1579953945.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, дональд трамп, майкл кейн , youtube, марк цукерберг, вайоминг