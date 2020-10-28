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https://ria.ru/20201028/tramp-1581889570.html
Создатели "Южного парка" превратили Дональда Трампа в репортера
Создатели анимационного шоу "Южный парк" мультипликаторы Мэтт Стоун и Трей Паркер запустили в Сети новый сатирический сериал под названием "Sassy justice"... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:30
2020-10-28T19:30
культура
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Создатели анимационного шоу "Южный парк" мультипликаторы Мэтт Стоун и Трей Паркер запустили в Сети новый сатирический сериал под названием "Sassy justice" ("Дерзкое правосудие"), <a href="https://www.nme.com/news/tv/south-park-creators-launch-new-deepfake-satire-series-sassy-justice-2800657" target="_blank">сообщает</a> NME. Первый эпизод, посвященный дипфейк-технологиям как новому виду мошенничества, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9WfZuNceFDM" target="_blank">опубликовали</a> в этот вторник на YouTube. Главными героями выпуска стали "поддельные" Дональд Трамп (появился в образе ведущего, репортера и защитника прав потребителей Фрэда Сэсси), Иванка Трамп, старший советник президента Джаред Кушнер, а также основатель Facebook Марк Цукерберг и актер Майкл Кейн. В описании шоу говорится, что Фрэд Сэсси каждую неделю будет проводить журналистские расследования, чтобы отстаивать права простых жителей своего родного города Шайенна (штат Вайоминг). В прошлом месяце создатели "Южного парка" представили новый 24-й сезон. Его открыл специальный выпуск, посвященный пандемии коронавируса. Он <a href="https://ria.ru/20201003/yuzhnyy-park-1578123217.html" target="_blank">стал</a> самой популярной серией проекта за последние семь лет.
https://ria.ru/20201019/dexter-1579953945.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, дональд трамп, майкл кейн , youtube, марк цукерберг, вайоминг

Создатели "Южного парка" превратили Дональда Трампа в репортера

19:30 28.10.2020
 
© Sassy Justice/YoutubeСкриншот видео Sassy Justice на Youtube
Скриншот видео Sassy Justice на Youtube - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Sassy Justice/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Создатели анимационного шоу "Южный парк" мультипликаторы Мэтт Стоун и Трей Паркер запустили в Сети новый сатирический сериал под названием "Sassy justice" ("Дерзкое правосудие"), сообщает NME.
Первый эпизод, посвященный дипфейк-технологиям как новому виду мошенничества, опубликовали в этот вторник на YouTube. Главными героями выпуска стали "поддельные" Дональд Трамп (появился в образе ведущего, репортера и защитника прав потребителей Фрэда Сэсси), Иванка Трамп, старший советник президента Джаред Кушнер, а также основатель Facebook Марк Цукерберг и актер Майкл Кейн.
В описании шоу говорится, что Фрэд Сэсси каждую неделю будет проводить журналистские расследования, чтобы отстаивать права простых жителей своего родного города Шайенна (штат Вайоминг).
В прошлом месяце создатели "Южного парка" представили новый 24-й сезон. Его открыл специальный выпуск, посвященный пандемии коронавируса. Он стал самой популярной серией проекта за последние семь лет.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыДональд ТрампМайкл КейнYouTubeМарк ЦукербергВайоминг
 
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