https://ria.ru/20201003/yuzhnyy-park-1578123217.html

Серия "Южного парка" про коронавирус стала самой популярной за семь лет

Специальный эпизод "Южного парка" про COVID-19 стал самой популярной серией проекта за последние семь лет, сообщает Deadline. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T00:48

2020-10-03T00:48

2020-10-03T00:48

культура

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Специальный эпизод "Южного парка" про COVID-19 стал самой популярной серией проекта за последние семь лет, <a href="https://deadline.com/2020/10/south-park-pandemic-special-tv-ratings-season-premiere-1234589890/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.В ней высмеивается социальное дистанцирование и обучение детей по новым нормам, а также жестокость полиции, которая устанавливает в школе тюремные порядки. В прямом эфире и за несколько часов после премьеры, пока эпизод был доступен на канале Comedy Central, его посмотрели 2,3 миллиона зрителей. Таким образом, он уже стал самой успешной серией проекта за последние семь лет, а его рейтинг популярности превысил на 168% средние показатели 23-го сезона мультипликационного сериала."Мы очень рады возвращению на экраны "Южного парка", и теперь понятно, что зрители — тоже. Это успех шоураннеров Мэтта Стоуна и Трея Паркера и признание их творческого гения", — заявил Крис МакКарти, глава Viacom CBS, которая занимается производством "Южного парка".

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577337287.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры