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https://ria.ru/20201003/yuzhnyy-park-1578123217.html
Серия "Южного парка" про коронавирус стала самой популярной за семь лет
Специальный эпизод "Южного парка" про COVID-19 стал самой популярной серией проекта за последние семь лет, сообщает Deadline. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T00:48
2020-10-03T00:48
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Специальный эпизод "Южного парка" про COVID-19 стал самой популярной серией проекта за последние семь лет, <a href="https://deadline.com/2020/10/south-park-pandemic-special-tv-ratings-season-premiere-1234589890/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.В ней высмеивается социальное дистанцирование и обучение детей по новым нормам, а также жестокость полиции, которая устанавливает в школе тюремные порядки. В прямом эфире и за несколько часов после премьеры, пока эпизод был доступен на канале Comedy Central, его посмотрели 2,3 миллиона зрителей. Таким образом, он уже стал самой успешной серией проекта за последние семь лет, а его рейтинг популярности превысил на 168% средние показатели 23-го сезона мультипликационного сериала."Мы очень рады возвращению на экраны "Южного парка", и теперь понятно, что зрители — тоже. Это успех шоураннеров Мэтта Стоуна и Трея Паркера и признание их творческого гения", — заявил Крис МакКарти, глава Viacom CBS, которая занимается производством "Южного парка".
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577337287.html
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кино и сериалы, новости культуры

Серия "Южного парка" про коронавирус стала самой популярной за семь лет

00:48 03.10.2020
 
© South Park StudiosКадр из мульфильма "Южный парк"
Кадр из мульфильма Южный парк - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© South Park Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Специальный эпизод "Южного парка" про COVID-19 стал самой популярной серией проекта за последние семь лет, сообщает Deadline.
В ней высмеивается социальное дистанцирование и обучение детей по новым нормам, а также жестокость полиции, которая устанавливает в школе тюремные порядки.
В прямом эфире и за несколько часов после премьеры, пока эпизод был доступен на канале Comedy Central, его посмотрели 2,3 миллиона зрителей. Таким образом, он уже стал самой успешной серией проекта за последние семь лет, а его рейтинг популярности превысил на 168% средние показатели 23-го сезона мультипликационного сериала.
"Мы очень рады возвращению на экраны "Южного парка", и теперь понятно, что зрители — тоже. Это успех шоураннеров Мэтта Стоуна и Трея Паркера и признание их творческого гения", — заявил Крис МакКарти, глава Viacom CBS, которая занимается производством "Южного парка".
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