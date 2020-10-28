https://ria.ru/20201028/tigry-1581776903.html

В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха

В индийском штате Уттар-Прадеш тигрица растерзала пастуха из деревни Мажхара Пераб, сообщает Times of India. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T00:21

2020-10-28T00:21

2020-10-28T00:48

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. </strong>В индийском штате Уттар-Прадеш тигрица растерзала пастуха из деревни Мажхара Пераб, <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/tiger-attack-claims-third-life-in-19-days-near-dudhwa-tiger-reserve/articleshow/78849700.cms" target="_blank">сообщает</a> Times of India.Авдеш Ядав (Avdesh Yadav) 24 октября пас скот рядом с нацпарком Дадва. Пастухи, находившиеся неподалеку, услышали его крики и поспешили на помощь, но не успели. Местные подозревают, что Ядава убила тигрица с детенышами, которую в течение нескольких дней видели недалеко от деревни. По словам местного офицера лесной службы Анила Пателя (Anil Patel), в настоящее время сотрудники пытаются установить, сколько хищников могло выйти с территории заповедника.По словам жителей деревни, за последние 20 дней в окрестностях животные растерзали еще двух человек. Однако чиновники утверждают, что инциденты произошли в лесу, а не вблизи поселения. Они планируют установить фотоловушки, чтобы отслеживать перемещения хищников.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, тигры, уттар-прадеш, новости - туризм, индия