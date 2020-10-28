https://ria.ru/20201028/tarantino-1581769595.html

Квентин Тарантино рассказал, чего боялся в детстве

Квентин Тарантино рассказал, чего он боялся, когда был ребенком, сообщает Indiewire. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T00:25

2020-10-28T00:25

2020-10-28T00:49

культура

кино и сериалы

чарльз мэнсон

квентин тарантино

лос-анджелес

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Квентин Тарантино рассказал, чего он боялся, когда был ребенком, <a href="https://www.indiewire.com/2020/10/quentin-tarantino-terrified-dario-argento-deep-red-1234595287/" target="_blank">сообщает</a> Indiewire.Режиссер принимал участие в обсуждении сериала Элая Рота "История хоррора" на телефестивале Paley Fest.На вопрос о детских страхах Тарантино ответил, что в возрасте пяти-шести лет реальный мир был для него страшнее фильмов и сериалов.Так, он поделился, как его однажды сильно напугала новостная передача на местном телеканале в Лос-Анджелесе. В ней шла речь о преступниках. "Эти люди находятся в розыске. Сейчас они свободно гуляют по городу. Вы их не видели?" Потом в новостях показали фотографию одного из них и описали его ужасные преступления: "Если вы увидите его, не пытайтесь с ним заговаривать, сразу связывайтесь с представителями властей", — вспомнил Тарантино. "Мне тогда было пять или шесть лет, и всю ночь мне мерещилось, как этот человек врывается в наш дом и убивает всю нашу семью. Никогда мне не было так страшно", — добавил он.Режиссер рассказал также, что еще до появления секты Чарльза Мэнсона в Лос-Анджелесе орудовал серийный убийца, который убивал своих жертв топором. Его маленький Тарантино тоже очень боялся.Поскольку у фильмов ужасов всегда были сценарии, режиссер не связывал их с реальной жизнью. Тем не менее, они тоже оказывали на него сильнейшее воздействие. Так, в возрасте 14 — 15 лет на него произвела большое впечатление лента "Кроваво-красное" Дарио Ардженто.

https://ria.ru/20201027/tarantino-1581628137.html

лос-анджелес

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, чарльз мэнсон, квентин тарантино, лос-анджелес