https://ria.ru/20201028/tarantino-1581769595.html
Квентин Тарантино рассказал, чего боялся в детстве
Квентин Тарантино рассказал, чего он боялся, когда был ребенком, сообщает Indiewire. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T00:25
2020-10-28T00:25
2020-10-28T00:49
культура
кино и сериалы
чарльз мэнсон
квентин тарантино
лос-анджелес
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Квентин Тарантино рассказал, чего он боялся, когда был ребенком, <a href="https://www.indiewire.com/2020/10/quentin-tarantino-terrified-dario-argento-deep-red-1234595287/" target="_blank">сообщает</a> Indiewire.Режиссер принимал участие в обсуждении сериала Элая Рота "История хоррора" на телефестивале Paley Fest.На вопрос о детских страхах Тарантино ответил, что в возрасте пяти-шести лет реальный мир был для него страшнее фильмов и сериалов.Так, он поделился, как его однажды сильно напугала новостная передача на местном телеканале в Лос-Анджелесе. В ней шла речь о преступниках. "Эти люди находятся в розыске. Сейчас они свободно гуляют по городу. Вы их не видели?" Потом в новостях показали фотографию одного из них и описали его ужасные преступления: "Если вы увидите его, не пытайтесь с ним заговаривать, сразу связывайтесь с представителями властей", — вспомнил Тарантино. "Мне тогда было пять или шесть лет, и всю ночь мне мерещилось, как этот человек врывается в наш дом и убивает всю нашу семью. Никогда мне не было так страшно", — добавил он.Режиссер рассказал также, что еще до появления секты Чарльза Мэнсона в Лос-Анджелесе орудовал серийный убийца, который убивал своих жертв топором. Его маленький Тарантино тоже очень боялся.Поскольку у фильмов ужасов всегда были сценарии, режиссер не связывал их с реальной жизнью. Тем не менее, они тоже оказывали на него сильнейшее воздействие. Так, в возрасте 14 — 15 лет на него произвела большое впечатление лента "Кроваво-красное" Дарио Ардженто.
https://ria.ru/20201027/tarantino-1581628137.html
лос-анджелес
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, чарльз мэнсон, квентин тарантино, лос-анджелес
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости
. Квентин Тарантино рассказал, чего он боялся, когда был ребенком, сообщает
Indiewire.
Режиссер принимал участие в обсуждении сериала Элая Рота "История хоррора" на телефестивале Paley Fest.
На вопрос о детских страхах Тарантино ответил, что в возрасте пяти-шести лет реальный мир был для него страшнее фильмов и сериалов.
Так, он поделился, как его однажды сильно напугала новостная передача на местном телеканале в Лос-Анджелесе. В ней шла речь о преступниках.
"Эти люди находятся в розыске. Сейчас они свободно гуляют по городу. Вы их не видели?" Потом в новостях показали фотографию одного из них и описали его ужасные преступления: "Если вы увидите его, не пытайтесь с ним заговаривать, сразу связывайтесь с представителями властей", — вспомнил Тарантино.
"Мне тогда было пять или шесть лет, и всю ночь мне мерещилось, как этот человек врывается в наш дом и убивает всю нашу семью. Никогда мне не было так страшно", — добавил он.
Режиссер рассказал также, что еще до появления секты Чарльза Мэнсона в Лос-Анджелесе орудовал серийный убийца, который убивал своих жертв топором. Его маленький Тарантино тоже очень боялся.
Поскольку у фильмов ужасов всегда были сценарии, режиссер не связывал их с реальной жизнью. Тем не менее, они тоже оказывали на него сильнейшее воздействие. Так, в возрасте 14 — 15 лет на него произвела большое впечатление лента "Кроваво-красное" Дарио Ардженто.