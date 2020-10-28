https://ria.ru/20201028/stoyanov-1581901434.html

Постаревшего Стоянова на больничной каталке не узнали на фото

Актриса Елена Валюшкина у себя в Instagram опубликовала фото Юрия Стоянова с перебинтованной рукой. Подписчики обратили внимание на то, что актер сильно... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:31

2020-10-28T12:31

2020-10-28T12:31

шоубиз

юрий стоянов

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Актриса Елена Валюшкина у себя в Instagram опубликовала фото <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Stojanov/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Стоянова</a> с перебинтованной рукой. Подписчики обратили внимание на то, что актер сильно изменился.На размещенном снимке Стоянов изображен сидящем на каталке для транспортировки пациентов. В подписи к фотографии Валюшкина отметила, что это кадр со съемок фильма "Love". Фолловеры оставили в комментариях много теплых слов, однако некоторые из них обратили внимание на внешний вид актера. "Постарел", "А что у Юрия повязка на локте?", "А я решила, что это <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Evtushenko/" target="_blank" data-auto="true">Евтушенко</a> на фото…", "Не узнала его, а замечательный актер", "Чего-то он загрустил", "Похудел как-то", "Не узнать…", — написали они.Юрий Стоянов известен по телевизионной программе "Городок", а также таким фильмам как "12" и "Ландыш серебристый".

https://ria.ru/20200921/pensiya-1577526701.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий стоянов