https://ria.ru/20201028/shkola-1581940988.html

В Москве продлили дистанционный режим для школьников 6-11 классов

Дистанционный режим продлен для московских школьников 6-11 классов со 2 по 8 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в среду. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:17

2020-10-28T15:17

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Дистанционный режим продлен для московских школьников 6-11 классов со 2 по 8 ноября, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Сергей Собянин в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге </a>в среду."В течение следующей недели со 2 по 8 ноября 2020 года школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме", - написал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Собянин</a>.Он отметил, что надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза. А также предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днем. По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу."Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", - добавил мэр. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html

Мари Вапи показуха. Сам же минздрав заявил, что дети не заражают взрослых. Так смертность среди детей от ковида- это разовые случаи. 55

Dmitry Krupennikov Господин Собянин прекращайте издеваться над москвичами! 55

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество