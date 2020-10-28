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В Москве продлили дистанционный режим для школьников 6-11 классов
Дистанционный режим продлен для московских школьников 6-11 классов со 2 по 8 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в среду. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:17
2020-10-28T15:55
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сн_образование
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сергей собянин
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общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Дистанционный режим продлен для московских школьников 6-11 классов со 2 по 8 ноября, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Сергей Собянин в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге </a>в среду."В течение следующей недели со 2 по 8 ноября 2020 года школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме", - написал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Собянин</a>.Он отметил, что надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза. А также предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днем. По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу."Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", - добавил мэр. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html
показуха. Сам же минздрав заявил, что дети не заражают взрослых. Так смертность среди детей от ковида- это разовые случаи.
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Господин Собянин прекращайте издеваться над москвичами!
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В Москве продлили дистанционный режим для школьников 6-11 классов

15:17 28.10.2020 (обновлено: 15:55 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дистанционный режим продлен для московских школьников 6-11 классов со 2 по 8 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в среду.
"В течение следующей недели со 2 по 8 ноября 2020 года школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме", - написал Собянин.
Он отметил, что надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза. А также предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днем. По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу.
"Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", - добавил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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