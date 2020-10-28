Представитель схимонаха Сергия объяснил его нежелание посещать СК
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий не желает посещать допросы в СК, опасаясь COVID-19, заявил журналистам представитель Сергия Всеволод Могучев.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. По ее словам, Сергий был вызван на допрос.
"Управление Следственного комитета, которое проводит следственные мероприятия..., вынуждает схиигумена Сергия лично приехать на допрос в Следственный комитет… Следственный комитет теряет от COVID-19 все больше и больше сотрудников. В этот источник вирусной инфекции у схиигумена Сергия есть все основания не ходить", - отметил Могучев.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
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По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием. Екатеринбургская епархия заявляла, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря.
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