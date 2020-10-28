https://ria.ru/20201028/sergiy-1581949304.html

Представитель схимонаха Сергия объяснил его нежелание посещать СК

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий не желает посещать допросы в СК, опасаясь COVID-19, заявил журналистам представитель Сергия Всеволод Могучев. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:04

2020-10-28T16:04

2020-10-28T16:04

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

схимонах сергий (николай романов)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новости - религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий не желает посещать допросы в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, опасаясь COVID-19, заявил журналистам представитель Сергия Всеволод Могучев.Ранее СК РФ <a href="https://ria.ru/20201026/monastyr-1581565535.html" target="_blank">заявил о возбуждении</a> уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. По ее словам, Сергий был вызван на допрос.Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием. Екатеринбургская епархия заявляла, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/otluchenie-1580555116.html

https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html

Игорь Земский Забавно, а ведь он раньше топил за то, что никакого ковида не существует, и всё это лишь инструмент для управления массами 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф)