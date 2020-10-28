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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201028/sergiy-1581949304.html
Представитель схимонаха Сергия объяснил его нежелание посещать СК
Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий не желает посещать допросы в СК, опасаясь COVID-19, заявил журналистам представитель Сергия Всеволод Могучев. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:04
2020-10-28T16:04
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схимонах сергий (николай романов)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий не желает посещать допросы в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, опасаясь COVID-19, заявил журналистам представитель Сергия Всеволод Могучев.Ранее СК РФ <a href="https://ria.ru/20201026/monastyr-1581565535.html" target="_blank">заявил о возбуждении</a> уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. По ее словам, Сергий был вызван на допрос.Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием. Екатеринбургская епархия заявляла, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/otluchenie-1580555116.html
https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html
Забавно, а ведь он раньше топил за то, что никакого ковида не существует, и всё это лишь инструмент для управления массами
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф)

Представитель схимонаха Сергия объяснил его нежелание посещать СК

16:04 28.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий не желает посещать допросы в СК, опасаясь COVID-19, заявил журналистам представитель Сергия Всеволод Могучев.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. По ее словам, Сергий был вызван на допрос.
"Управление Следственного комитета, которое проводит следственные мероприятия..., вынуждает схиигумена Сергия лично приехать на допрос в Следственный комитет… Следственный комитет теряет от COVID-19 все больше и больше сотрудников. В этот источник вирусной инфекции у схиигумена Сергия есть все основания не ходить", - отметил Могучев.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 20:58
Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием. Екатеринбургская епархия заявляла, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря.
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:43Религия и мировоззрение
Среднеуральскому монастырю прочат судьбу "секты Виссариона"
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхимонах Сергий (Николай Романов)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)
 
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