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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201026/monastyr-1581565535.html
СК возбудил два уголовных дела из-за ситуации в Среднеуральском монастыре
СК возбудил два новых уголовных дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве в связи с ситуацией в Среднеуральском монастыре... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:21
2020-10-26T13:34
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил два новых уголовных дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве в связи с ситуацией в Среднеуральском монастыре <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий вызван на допрос, сообщила РИА Новости адвокат Сергия Светлана Герасимова.Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики."Возбуждены бесфигурантные дела по части 3 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статье 330 УК РФ (самоуправство)", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Сергий по ним проходит свидетелем.Первая из статей предусматривает лишение свободы на 1 год, вторая – на срок до 5 лет.Герасимова добавила, что дела расследует СК. В понедельник Сергия вызвали на допрос, который, как ожидается, пройдет во второй половине дня. Адвокат направила ходатайство о том, чтобы допрос провели по месту жительства Сергия. Ходатайство пока не рассмотрено, отметила защитница.В СУСК РФ по Свердловской области эту информацию пока не комментируют.Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.Екатеринбургская епархия заявляла, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря.
https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия

СК возбудил два уголовных дела из-за ситуации в Среднеуральском монастыре

13:21 26.10.2020 (обновлено: 13:34 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов", основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. СК возбудил два новых уголовных дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве в связи с ситуацией в Среднеуральском монастыре Свердловской области, отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий вызван на допрос, сообщила РИА Новости адвокат Сергия Светлана Герасимова.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.
"Возбуждены бесфигурантные дела по части 3 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статье 330 УК РФ (самоуправство)", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Сергий по ним проходит свидетелем.
Первая из статей предусматривает лишение свободы на 1 год, вторая – на срок до 5 лет.
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Среднеуральскому монастырю прочат судьбу "секты Виссариона"
Герасимова добавила, что дела расследует СК. В понедельник Сергия вызвали на допрос, который, как ожидается, пройдет во второй половине дня. Адвокат направила ходатайство о том, чтобы допрос провели по месту жительства Сергия. Ходатайство пока не рассмотрено, отметила защитница.
В СУСК РФ по Свердловской области эту информацию пока не комментируют.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
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Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
Екатеринбургская епархия заявляла, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря.
 
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьПроисшествия
 
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