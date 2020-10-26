https://ria.ru/20201026/monastyr-1581565535.html

СК возбудил два уголовных дела из-за ситуации в Среднеуральском монастыре

СК возбудил два новых уголовных дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве в связи с ситуацией в Среднеуральском монастыре... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:21

2020-10-26T13:21

2020-10-26T13:34

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил два новых уголовных дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве в связи с ситуацией в Среднеуральском монастыре <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий вызван на допрос, сообщила РИА Новости адвокат Сергия Светлана Герасимова.Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики."Возбуждены бесфигурантные дела по части 3 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статье 330 УК РФ (самоуправство)", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Сергий по ним проходит свидетелем.Первая из статей предусматривает лишение свободы на 1 год, вторая – на срок до 5 лет.Герасимова добавила, что дела расследует СК. В понедельник Сергия вызвали на допрос, который, как ожидается, пройдет во второй половине дня. Адвокат направила ходатайство о том, чтобы допрос провели по месту жительства Сергия. Ходатайство пока не рассмотрено, отметила защитница.В СУСК РФ по Свердловской области эту информацию пока не комментируют.Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.Екатеринбургская епархия заявляла, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря.

https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html

https://ria.ru/20200813/1575669126.html

свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия