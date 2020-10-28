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Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета Безопасности РФ иметь зарубежные счета и... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:13
2020-10-28T10:25
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета Безопасности РФ иметь зарубежные счета и вклады.Изменения вносятся в федеральный закон "О безопасности". Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совет Безопасности РФ является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза "в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".Также законопроектом положения федерального закона "О безопасности" дополняются нормой, определяющей, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.Кроме того, инициативой вносятся корреспондирующие нормы о полномочии Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей силовых министерств - Минобороны, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, Минюста, МИД, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>. Кроме того, Государственная Дума одобрила закон, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и вкладов.Согласно инициативе, уполномоченным может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России и "имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кроме того, уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.
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совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, политика

Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

10:13 28.10.2020 (обновлено: 10:25 28.10.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета Безопасности РФ иметь зарубежные счета и вклады.
Изменения вносятся в федеральный закон "О безопасности". Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.
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В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совет Безопасности РФ является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".
Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза "в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".
Также законопроектом положения федерального закона "О безопасности" дополняются нормой, определяющей, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
Кроме того, инициативой вносятся корреспондирующие нормы о полномочии Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей силовых министерств - Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.
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6 августа 2019, 01:43
ГП сможет запрашивать данные о счетах чиновников в зарубежных банках
Кроме того, Государственная Дума одобрила закон, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и вкладов.
Согласно инициативе, уполномоченным может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России и "имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кроме того, уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.
"Запрет иметь счета за рубежом распространится на уполномоченного по правам человека, чья задача - отстаивать права наших граждан, и крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
 
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Совет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинПолитика
 
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