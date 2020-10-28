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Бортпроводник рассказал о самых неприятных привычках авиапассажиров
Бывший бортпроводник британского лоукостера Мэтт рассказал о самых неприятных привычках авиапассажиров, сообщает Express. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T01:39
2020-10-28T01:39
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. </strong>Бывший бортпроводник британского лоукостера Мэтт рассказал о самых неприятных привычках авиапассажиров, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1351911/flights-easyjet-cabin-crew-jobs-flight-attendant-plane-passengers-rude-habits" target="_blank">сообщает</a> Express.Он отметил, что вежливые пассажиры, входя в салон, обычно приветствуют стюардесс и улыбаются им. "У команды может быть тяжелый день, и доброе отношение им не помешает", - объясняет эксперт.Негативные эмоции у бортпроводников вызывают путешественники, которые проносят в салон много сумок, а потом не могут их разместить на верхних полках. Экипажу приходится тратить время на то, чтобы помочь поднять багаж, что не входит в обязанности стюардесс.Для смены подгузников детям в самолете есть столик в туалетной комнате, но некоторые пытаются сделать это в салоне. По словам Мэтта, это не гигиенично для ребенка и неприятно для сидящих поблизости. Уносить использованные подгузники – забота родителей младенца, а не проводников. Монсеррат Андуджар-Геакоман, бортпроводница американской авиакомпании, добавляет, что ее раздражают клиенты, чьи сумки, колени и локти занимают проход.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
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туристы, самолеты, туризм, пассажиры, новости - туризм, великобритания

Бортпроводник рассказал о самых неприятных привычках авиапассажиров

01:39 28.10.2020
 
© Depositphotos / lucidwatersБортпроводники во время предполетного инструктажа
Бортпроводники во время предполетного инструктажа - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Depositphotos / lucidwaters
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Бывший бортпроводник британского лоукостера Мэтт рассказал о самых неприятных привычках авиапассажиров, сообщает Express.
Он отметил, что вежливые пассажиры, входя в салон, обычно приветствуют стюардесс и улыбаются им. "У команды может быть тяжелый день, и доброе отношение им не помешает", - объясняет эксперт.
Негативные эмоции у бортпроводников вызывают путешественники, которые проносят в салон много сумок, а потом не могут их разместить на верхних полках. Экипажу приходится тратить время на то, чтобы помочь поднять багаж, что не входит в обязанности стюардесс.
Для смены подгузников детям в самолете есть столик в туалетной комнате, но некоторые пытаются сделать это в салоне. По словам Мэтта, это не гигиенично для ребенка и неприятно для сидящих поблизости. Уносить использованные подгузники – забота родителей младенца, а не проводников.
Монсеррат Андуджар-Геакоман, бортпроводница американской авиакомпании, добавляет, что ее раздражают клиенты, чьи сумки, колени и локти занимают проход.
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