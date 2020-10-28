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https://ria.ru/20201028/reyting-1581898361.html
Михалков возглавил первый рейтинг экспертов в сфере культуры
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков возглавил первый рейтинг экспертов в сфере культуры, составленный Центром политической конъюнктуры... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:02
2020-10-28T15:02
культура
новости культуры
салават щербаков
кирилл крок
медиалогия
новая россия
никита михалков
владимир машков
владимир мединский
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков возглавил первый рейтинг экспертов в сфере культуры, составленный Центром политической конъюнктуры (ЦПК) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).Рейтинг составлялся с помощью расчета Индекса востребованности эксперта (ИВЭ), отмечается в результатах исследования. Индекс востребованности эксперта включает в себя четыре критерия: упоминаемость, признание, популярность, оценка."Для оценки упоминаемости эксперта производится сбор информации о количестве материалов самого эксперта (статьи, колонки) или материалов с его участием (комментарии) в российских СМИ при помощи сервиса "Медиалогия", - говорится в сообщении.Сбор информации производится за последние три месяца (на момент начала исследования – с 25 мая по 25 августа).Авторитетность эксперта внутри профессионального сообщества определялась посредством анкетирования самих экспертов. Популярность в социальных сетях - по количеству подписанных на него пользователей в Facebook.Критерий "оценка" базируется на анализе действий каждого эксперта: наличии у него академических работ в изучаемой области, его участии в тематических конференциях, круглых столах, других публичных мероприятиях.Указывается, что в рейтинг не попали "лица, принимающие государственные и/или политические решения (чиновники, депутаты, руководители госструктур) в исследуемой отрасли". Исключение составляют только те, кого неоднократно отмечало экспертное сообщество в ходе анкетирования.Рейтинг экспертов в сфере культуры возглавил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.Вторую позицию занял Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет. Третьим стал помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский.В десятку также вошли председатель совета директоров АО "Ленфильм" Федор Бондарчук, генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок, художественный руководитель Студии SounDrama и центра драматургии и режиссуры Владимир Панков, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова Салават Щербаков.
https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580664984.html
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новости культуры, салават щербаков, кирилл крок, медиалогия, новая россия, никита михалков, владимир машков, владимир мединский, ленфильм, карен шахназаров, михаил швыдкой, юрий башмет, федор бондарчук

Михалков возглавил первый рейтинг экспертов в сфере культуры

15:02 28.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ПатлисКинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков возглавил первый рейтинг экспертов в сфере культуры, составленный Центром политической конъюнктуры (ЦПК) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Рейтинг составлялся с помощью расчета Индекса востребованности эксперта (ИВЭ), отмечается в результатах исследования. Индекс востребованности эксперта включает в себя четыре критерия: упоминаемость, признание, популярность, оценка.
"Для оценки упоминаемости эксперта производится сбор информации о количестве материалов самого эксперта (статьи, колонки) или материалов с его участием (комментарии) в российских СМИ при помощи сервиса "Медиалогия", - говорится в сообщении.
Сбор информации производится за последние три месяца (на момент начала исследования – с 25 мая по 25 августа).
Авторитетность эксперта внутри профессионального сообщества определялась посредством анкетирования самих экспертов. Популярность в социальных сетях - по количеству подписанных на него пользователей в Facebook.
Критерий "оценка" базируется на анализе действий каждого эксперта: наличии у него академических работ в изучаемой области, его участии в тематических конференциях, круглых столах, других публичных мероприятиях.
Указывается, что в рейтинг не попали "лица, принимающие государственные и/или политические решения (чиновники, депутаты, руководители госструктур) в исследуемой отрасли". Исключение составляют только те, кого неоднократно отмечало экспертное сообщество в ходе анкетирования.
Рейтинг экспертов в сфере культуры возглавил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
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Вторую позицию занял Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет. Третьим стал помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский.
В десятку также вошли председатель совета директоров АО "Ленфильм" Федор Бондарчук, генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок, художественный руководитель Студии SounDrama и центра драматургии и режиссуры Владимир Панков, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова Салават Щербаков.
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КультураНовости культурыСалават ЩербаковКирилл КрокМедиалогияНовая РоссияНикита МихалковВладимир МашковВладимир МединскийЛенфильмКарен ШахназаровМихаил ШвыдкойЮрий БашметФедор Бондарчук
 
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