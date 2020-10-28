Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/remont-1581859598.html
Исследование показало, сколько россиян делают ремонт в кредит
Усталость от старого интерьера и желание избавиться от "бабушкиного ремонта" - главные причины для переделки в квартирах россиян, при этом каждый седьмой делает РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T03:06
2020-10-28T03:06
россия
ремонт
райффайзенбанк
москва
омск
екатеринбург
ростов-на-дону
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40868/66/408686654_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_f197fb5fd3f351f53fa3a05b9456497f.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Усталость от старого интерьера и желание избавиться от "бабушкиного ремонта" - главные причины для переделки в квартирах россиян, при этом каждый седьмой делает ремонт в кредит, а каждый второй использует для этого собственные накопления, показало исследование <a href="https://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank" target="_blank">Райффайзенбанка</a>, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В онлайн-опросе приняли участие более 1600 человек, делавшие ремонт в течение последних шести месяце. Это мужчины и женщины (45% и 55% соответственно) из пяти городов-миллионников (Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Омска), преимущественно 26-45 лет.Практически половина респондентов (48%) затеяли ремонт, потому что устали от старого интерьера. Равное количество опрошенных (по 14%) хотели избавиться от "бабушкиного ремонта" или обустраивали новую квартиру, которую купили вообще без отделки. Еще 10% исправляли технические повреждения, которые случились в результате протечки крыши или озорства домашнего животного. И только 2% обустраивали отдельное место для удалённой работы или учёбы.При этом 64% россиян утверждают, что им пришлось экономить на ремонте: трети всех опрошенных экономить пришлось из-за пандемии. Однако 38% как раз благодаря коронавирусу и взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции появилось больше свободного времени. Еще 27% по этой же причине начали запланированный ремонт раньше времени. Только 3% пришлось делать перепланировку из-за организации дистанционного места работы или учёбы. Еще 1% респондентов говорят, что пандемия никак не повлияла на их планы.
https://realty.ria.ru/20201013/remont-1579515937.html
россия
москва
омск
екатеринбург
ростов-на-дону
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40868/66/408686654_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_33b0aa1e1dfaae75e2d10563b6f74e4d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ремонт, райффайзенбанк, москва, омск, екатеринбург, ростов-на-дону, санкт-петербург, общество

Исследование показало, сколько россиян делают ремонт в кредит

03:06 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНовоселье
Новоселье - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Усталость от старого интерьера и желание избавиться от "бабушкиного ремонта" - главные причины для переделки в квартирах россиян, при этом каждый седьмой делает ремонт в кредит, а каждый второй использует для этого собственные накопления, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В онлайн-опросе приняли участие более 1600 человек, делавшие ремонт в течение последних шести месяце. Это мужчины и женщины (45% и 55% соответственно) из пяти городов-миллионников (Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Омска), преимущественно 26-45 лет.
"Больше половины россиян (52%) делали ремонт на собственные накопления. Наиболее популярен такой финансовый подход оказался в обеих столицах (57% в Москве и 56% в Санкт-Петербурге). При этом копили люди достаточно быстро: 40% - менее года, а 35% - год. Большинство (43%) каждый месяц откладывали разные суммы. Треть россиян ремонтировали жильё на текущий доход, 15% опрошенных делали ремонт в кредит. На заёмные средства больше рассчитывают в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 18%)", - подсчитали аналитики.
Практически половина респондентов (48%) затеяли ремонт, потому что устали от старого интерьера. Равное количество опрошенных (по 14%) хотели избавиться от "бабушкиного ремонта" или обустраивали новую квартиру, которую купили вообще без отделки. Еще 10% исправляли технические повреждения, которые случились в результате протечки крыши или озорства домашнего животного. И только 2% обустраивали отдельное место для удалённой работы или учёбы.
При этом 64% россиян утверждают, что им пришлось экономить на ремонте: трети всех опрошенных экономить пришлось из-за пандемии. Однако 38% как раз благодаря коронавирусу и взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции появилось больше свободного времени. Еще 27% по этой же причине начали запланированный ремонт раньше времени. Только 3% пришлось делать перепланировку из-за организации дистанционного места работы или учёбы. Еще 1% респондентов говорят, что пандемия никак не повлияла на их планы.
Ремонт квартиры - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 09:00
Каждый седьмой россиянин больше сам не хочет делать ремонт
 
Обсудить0
РоссияРемонтРайффайзенбанкМоскваОмскЕкатеринбургРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния