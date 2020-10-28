https://ria.ru/20201028/remont-1581859598.html

Исследование показало, сколько россиян делают ремонт в кредит

Усталость от старого интерьера и желание избавиться от "бабушкиного ремонта" - главные причины для переделки в квартирах россиян, при этом каждый седьмой делает РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T03:06

2020-10-28T03:06

2020-10-28T03:06

россия

ремонт

райффайзенбанк

москва

омск

екатеринбург

ростов-на-дону

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Усталость от старого интерьера и желание избавиться от "бабушкиного ремонта" - главные причины для переделки в квартирах россиян, при этом каждый седьмой делает ремонт в кредит, а каждый второй использует для этого собственные накопления, показало исследование <a href="https://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank" target="_blank">Райффайзенбанка</a>, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В онлайн-опросе приняли участие более 1600 человек, делавшие ремонт в течение последних шести месяце. Это мужчины и женщины (45% и 55% соответственно) из пяти городов-миллионников (Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Омска), преимущественно 26-45 лет.Практически половина респондентов (48%) затеяли ремонт, потому что устали от старого интерьера. Равное количество опрошенных (по 14%) хотели избавиться от "бабушкиного ремонта" или обустраивали новую квартиру, которую купили вообще без отделки. Еще 10% исправляли технические повреждения, которые случились в результате протечки крыши или озорства домашнего животного. И только 2% обустраивали отдельное место для удалённой работы или учёбы.При этом 64% россиян утверждают, что им пришлось экономить на ремонте: трети всех опрошенных экономить пришлось из-за пандемии. Однако 38% как раз благодаря коронавирусу и взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции появилось больше свободного времени. Еще 27% по этой же причине начали запланированный ремонт раньше времени. Только 3% пришлось делать перепланировку из-за организации дистанционного места работы или учёбы. Еще 1% респондентов говорят, что пандемия никак не повлияла на их планы.

https://realty.ria.ru/20201013/remont-1579515937.html

россия

москва

омск

екатеринбург

ростов-на-дону

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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