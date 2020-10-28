https://ria.ru/20201028/remont-1581859598.html
Исследование показало, сколько россиян делают ремонт в кредит
Усталость от старого интерьера и желание избавиться от "бабушкиного ремонта" - главные причины для переделки в квартирах россиян, при этом каждый седьмой делает РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T03:06
2020-10-28T03:06
2020-10-28T03:06
россия
ремонт
райффайзенбанк
москва
омск
екатеринбург
ростов-на-дону
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Усталость от старого интерьера и желание избавиться от "бабушкиного ремонта" - главные причины для переделки в квартирах россиян, при этом каждый седьмой делает ремонт в кредит, а каждый второй использует для этого собственные накопления, показало исследование <a href="https://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank" target="_blank">Райффайзенбанка</a>, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В онлайн-опросе приняли участие более 1600 человек, делавшие ремонт в течение последних шести месяце. Это мужчины и женщины (45% и 55% соответственно) из пяти городов-миллионников (Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Омска), преимущественно 26-45 лет.Практически половина респондентов (48%) затеяли ремонт, потому что устали от старого интерьера. Равное количество опрошенных (по 14%) хотели избавиться от "бабушкиного ремонта" или обустраивали новую квартиру, которую купили вообще без отделки. Еще 10% исправляли технические повреждения, которые случились в результате протечки крыши или озорства домашнего животного. И только 2% обустраивали отдельное место для удалённой работы или учёбы.При этом 64% россиян утверждают, что им пришлось экономить на ремонте: трети всех опрошенных экономить пришлось из-за пандемии. Однако 38% как раз благодаря коронавирусу и взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции появилось больше свободного времени. Еще 27% по этой же причине начали запланированный ремонт раньше времени. Только 3% пришлось делать перепланировку из-за организации дистанционного места работы или учёбы. Еще 1% респондентов говорят, что пандемия никак не повлияла на их планы.
https://realty.ria.ru/20201013/remont-1579515937.html
россия
москва
омск
екатеринбург
ростов-на-дону
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ремонт, райффайзенбанк, москва, омск, екатеринбург, ростов-на-дону, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Усталость от старого интерьера и желание избавиться от "бабушкиного ремонта" - главные причины для переделки в квартирах россиян, при этом каждый седьмой делает ремонт в кредит, а каждый второй использует для этого собственные накопления, показало исследование Райффайзенбанка
, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В онлайн-опросе приняли участие более 1600 человек, делавшие ремонт в течение последних шести месяце. Это мужчины и женщины (45% и 55% соответственно) из пяти городов-миллионников (Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Омска), преимущественно 26-45 лет.
"Больше половины россиян (52%) делали ремонт на собственные накопления. Наиболее популярен такой финансовый подход оказался в обеих столицах (57% в Москве и 56% в Санкт-Петербурге). При этом копили люди достаточно быстро: 40% - менее года, а 35% - год. Большинство (43%) каждый месяц откладывали разные суммы. Треть россиян ремонтировали жильё на текущий доход, 15% опрошенных делали ремонт в кредит. На заёмные средства больше рассчитывают в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 18%)", - подсчитали аналитики.
Практически половина респондентов (48%) затеяли ремонт, потому что устали от старого интерьера. Равное количество опрошенных (по 14%) хотели избавиться от "бабушкиного ремонта" или обустраивали новую квартиру, которую купили вообще без отделки. Еще 10% исправляли технические повреждения, которые случились в результате протечки крыши или озорства домашнего животного. И только 2% обустраивали отдельное место для удалённой работы или учёбы.
При этом 64% россиян утверждают, что им пришлось экономить на ремонте: трети всех опрошенных экономить пришлось из-за пандемии. Однако 38% как раз благодаря коронавирусу и взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции появилось больше свободного времени. Еще 27% по этой же причине начали запланированный ремонт раньше времени. Только 3% пришлось делать перепланировку из-за организации дистанционного места работы или учёбы. Еще 1% респондентов говорят, что пандемия никак не повлияла на их планы.