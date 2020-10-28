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https://ria.ru/20201028/reeves-1581940724.html
Ради съемок в "Матрице 4" Киану Ривз побрился налысо
Ради съемок в четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" Киану Ривз, исполнитель роли Нео, отстриг длинные волосы и убрал бороду. Об этом стало... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:11
2020-10-28T17:11
культура
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киану ривз
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Ради съемок в четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" Киану Ривз, исполнитель роли Нео, отстриг длинные волосы и убрал бороду. Об этом стало известно после того, как в Сеть попали кадры, сделанные папарации в Германии, где сейчас работает киногруппа.В The Brag <a href="https://thebrag.com/keanu-reeves-haircut-the-matrix-4/" target="_blank">уточняют</a>, что поклонники "Матрицы" сразу заметили, как чисто выбритый Киану Ривза напоминает Нео из первой части, выпущенной в 1999 году. Речь о сцене, когда он <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=276&amp;v=NpyaKWY9HOc&amp;feature=emb_title" target="_blank">просыпается</a> в реальном мире. Теперь фанаты полагают, что в предстоящем фильме Нео тоже будет отключен от Матрицы, чтобы попасть в реальность. Хотя пока непонятно, как это возможно реализовать, учитывая, что персонаж погибает в последней части – подробности сюжета держатся в секрете. Однако ожидается, что режиссер Лана Вачовски представит нечто грандиозное. Недавно актриса Джессика Хенвик, которая снимается в "Матрице",<a href="https://ria.ru/20201015/matrix-1579830592.html" target="_blank"> заявила,</a> что эта часть франшизы "изменит мир кино".Изначально фильм "Матрица 4" должен был выйти в мае 2021-го года. Однако из-за пандемии премьеру перенесли на апрель 2022 года.
https://ria.ru/20200818/1575943905.html
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, киану ривз, лана вачовски, берлин (город)

Ради съемок в "Матрице 4" Киану Ривз побрился налысо

17:11 28.10.2020
 
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ради съемок в четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" Киану Ривз, исполнитель роли Нео, отстриг длинные волосы и убрал бороду. Об этом стало известно после того, как в Сеть попали кадры, сделанные папарации в Германии, где сейчас работает киногруппа.
В The Brag уточняют, что поклонники "Матрицы" сразу заметили, как чисто выбритый Киану Ривза напоминает Нео из первой части, выпущенной в 1999 году. Речь о сцене, когда он просыпается в реальном мире.
Теперь фанаты полагают, что в предстоящем фильме Нео тоже будет отключен от Матрицы, чтобы попасть в реальность. Хотя пока непонятно, как это возможно реализовать, учитывая, что персонаж погибает в последней части – подробности сюжета держатся в секрете.
Однако ожидается, что режиссер Лана Вачовски представит нечто грандиозное. Недавно актриса Джессика Хенвик, которая снимается в "Матрице", заявила, что эта часть франшизы "изменит мир кино".
"Лана делает действительно интересные вещи в техническом плане, как и раньше, когда ей удалось создать совершенно новый стиль, – пояснила Хенвик. – На съемках используется такое оборудование, которое я никогда раньше видела. Полагаю, что больше ничего нельзя рассказывать".
Изначально фильм "Матрица 4" должен был выйти в мае 2021-го года. Однако из-за пандемии премьеру перенесли на апрель 2022 года.
Кадр из фильма Матрица - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 18:29Культура
Киану Ривз рассказал о съемках "Матрицы 4"
 
КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыКиану РивзЛана ВачовскиБерлин (город)
 
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