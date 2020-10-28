Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/protivoraketa-1581924714.html
Россия успешно испытала новую противоракету
Российские Воздушно-космические силы успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает Минобороны. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:06
2020-10-28T14:45
россия
воздушно-космические силы россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казахстан
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155611/19/1556111928_0:0:2200:1237_1400x0_80_0_0_eecf41d302b5c3ca14ff0c61f2778f10.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Российские <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Воздушно-космические силы</a> успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны</a>.Испытательный пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>. По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, расчет выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью."Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики", — приводит военное ведомство слова генерала.Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html
Молодцы!
169
рад. просто рад
114
16
россия
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155611/19/1556111928_223:0:1872:1237_1400x0_80_0_0_1a1c9542adb63d488dbbb894bd9ed507.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан, безопасность

Россия успешно испытала новую противоракету

14:06 28.10.2020 (обновлено: 14:45 28.10.2020)
 
© Министерство обороны РФИспытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Министерство обороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает Минобороны.
Испытательный пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, расчет выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики", — приводит военное ведомство слова генерала.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 10:03Новое оружие России
Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
 
Обсудить16
РоссияВоздушно-космические силы РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазахстанБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния