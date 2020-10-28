https://ria.ru/20201028/protivoraketa-1581924714.html
Россия успешно испытала новую противоракету
Российские Воздушно-космические силы успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает Минобороны. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:06
2020-10-28T14:06
2020-10-28T14:45
россия
воздушно-космические силы россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казахстан
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Российские <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Воздушно-космические силы</a> успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны</a>.Испытательный пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>. По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, расчет выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью."Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики", — приводит военное ведомство слова генерала.Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html
Арсений Новиков
Молодцы!
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Евгений Бураков
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, воздушно-космические силы россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан, безопасность