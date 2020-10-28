https://ria.ru/20201028/protivoraketa-1581924714.html

Россия успешно испытала новую противоракету

Российские Воздушно-космические силы успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает Минобороны. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:06

2020-10-28T14:06

2020-10-28T14:45

россия

воздушно-космические силы россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казахстан

безопасность

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Российские <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Воздушно-космические силы</a> успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны</a>.Испытательный пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>. По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, расчет выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью."Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики", — приводит военное ведомство слова генерала.Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html

Арсений Новиков Молодцы! 169

Евгений Бураков рад. просто рад 114

16

россия

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воздушно-космические силы россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан, безопасность