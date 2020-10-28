https://ria.ru/20201028/prazdniki-1581984309.html

Турагенты рассказали, куда россияне собираются поехать на Новый год

Примерно две трети всех продаж новогодних туров сейчас приходится на долю внутрироссийских направлений, средняя стоимость покупки составляет 57 тысяч рублей,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:22

2020-10-28T19:22

2020-10-28T19:22

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Примерно две трети всех продаж новогодних туров сейчас приходится на долю внутрироссийских направлений, средняя стоимость покупки составляет 57 тысяч рублей,<a href="https://www.tourdom.ru/news/turagenty-nazvali-samye-populyarnye-napravleniya-novogodnego-otdykha.html" target="_blank"> сообщает </a>TourDom.ru. По данным онлайн-турагентства, в списке предпочтений россиян лидируют прибрежные отели Сочи, на долю которых приходится более половины новогодних бронирований. На втором месте – Красная Поляна, далее следуют Крым и Калининградская область, Казань, а также курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет).Как рассказал гендиректор сервиса Дмитрий Малютин, из международных направлений на первом месте ожидаемо Турция с 16 процентами бронирований и средним чеком 112 тысяч рублей. Также туристам интересны Танзания, Куба, Абхазия и Египет.Руководитель сети турагентств Алексан Мкртчян подтвердил: 70–80 процентов продаж сейчас приходится на долю России. По его мнению, большинство туристов-горнолыжников уже поняли, что если поселиться в Сочи у моря, то можно платить существенно меньше, чем в горном кластере.Правда, эксперты отмечают, что продажи новогоднего отдыха сейчас идут с запозданием, так как люди напуганы показателями заболеваемости и ждут новых ограничений. "Пока на Новый год продажи только единичные, точечные. Средняя глубина бронирований сейчас составляет от 7 до 14 дней", – рассказала Ксения Гринькова, директор по продажам еще одной сети турагентств.Однако Алексан Мкртчян считает, что турагентствам не нужно паниковать: период неопределенности сохранится в течение всего ноября, массовые продажи новогоднего отдыха начнутся позже, в декабре.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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