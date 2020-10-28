https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html

Строитель нашел послание с "душераздирающим советом" из 1941 года

Строитель, реставрировавший потолок церкви святого Иакова в бельгийском Антверпене, наткнулся на необычное послание, написанное в 1941 году, сообщается в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:28

2020-10-28T21:28

2020-10-28T21:31

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Мы думали, вы лучше: что отправить потомкам через тысячу лет "Бомба времени" весит 363 кг. Ее "завели" на 5000 лет и закопали на глубине 15 метров. 22 сентября 1939 года на Всемирной выставке в Нью-Йорке заложили капсулу с посланием потомкам.

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Строитель, реставрировавший потолок церкви святого Иакова в бельгийском <a href="http://ria.ru/location_Antwerpen/" target="_blank" data-auto="true">Антверпене</a>, наткнулся на необычное послание, написанное в 1941 году, <a href="https://www.instagram.com/stad_antwerpen/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> в официальном Instagram-аккаунте города.Его автор посоветовал потомкам в полной мере насладиться жизнью. Как сообщается, письмо было вложено в спичечный коробок. Предполагается, что записку оставили маляры, по всей видимости, специально спрятавшие послание так, чтобы его нашли именно их коллеги из будущего."Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью", — говорится в письме.Мужчины посетовали на то, что стали свидетелями двух войн, и им зачастую приходилось работать голодными. Они посоветовали запастись рисом, мукой, табаком и пшеницей в том случае, если вооруженный конфликт вновь начнется. Также они выразили надежду, что их потомки будут жить лучше.В комментариях пользователи признались, что находка их растрогала."Так прекрасно и душераздирающе", — восхитился подписчик."Вау, я действительно потерял дар речи", — признался один из комментаторов."Какая красивая история!" — написала пользовательница.

https://ria.ru/20200926/graffiti-1577790454.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, бельгия, антверпен, в мире